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У США ефектно підірвали вугільну електростанцію: відео

Florida Power & Ligh (FPL)

На цьому місці незабаром побудують "сонячну ферму".

Американська компанія Florida Power & Light 16 червня підірвала свою останню вугільну електростанцію в селищі Індіантаун в штаті Флорида. 

Про це повідомляє Electrek.

Зазначається, що електростанцію офіційно закрили 1 січня 2021 року. Нині ж у Мережі поширили відеозапис знесення 150-метрового димоходу і 244-метрового вугільного жолоба.

Неподалік від місця вибуху незабаром планують побудувати "сонячну ферму" потужністю 75 мегават з 300 тис. панелей.

FPL вже побудувала у Флориді 41 центр сонячної енергії з майже 3 тис. мегават потужності і планує встановити понад 30 мільйонів сонячних панелей до 2030 року.

"Завдяки будівництву найбільшого в світі заводу з виробництва акумуляторів на сонячній енергії і реалізації інноваційного пілотного проєкту з екологічно чистого водню, ми стали лідерами штату і країни з виробництва надійної, доступної та більш безпечної для навколишнього середовища енергії", - наголосив гендиректор FPL Ерік Силаг.

Пізніше в 2021 році FPL хоче запустити "найбільше у світі сховище сонячних батарей", яке поки будується в окрузі Манат. До 2030 року компанія очікуєть додати ще 700 МВт акумуляторних батарей.

Раніше ТСН зібрала найбільш видовищні контрольовані вибухи останніх років - від успішних до провальних. Пропонуємо ознайомитися з добіркою за посиланням

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