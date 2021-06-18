У США ефектно підірвали вугільну електростанцію: відео

На цьому місці незабаром побудують "сонячну ферму".

Американська компанія Florida Power & Light 16 червня підірвала свою останню вугільну електростанцію в селищі Індіантаун в штаті Флорида.

Про це повідомляє Electrek.

Зазначається, що електростанцію офіційно закрили 1 січня 2021 року. Нині ж у Мережі поширили відеозапис знесення 150-метрового димоходу і 244-метрового вугільного жолоба.

Неподалік від місця вибуху незабаром планують побудувати "сонячну ферму" потужністю 75 мегават з 300 тис. панелей.

FPL вже побудувала у Флориді 41 центр сонячної енергії з майже 3 тис. мегават потужності і планує встановити понад 30 мільйонів сонячних панелей до 2030 року.

"Завдяки будівництву найбільшого в світі заводу з виробництва акумуляторів на сонячній енергії і реалізації інноваційного пілотного проєкту з екологічно чистого водню, ми стали лідерами штату і країни з виробництва надійної, доступної та більш безпечної для навколишнього середовища енергії", - наголосив гендиректор FPL Ерік Силаг.

Пізніше в 2021 році FPL хоче запустити "найбільше у світі сховище сонячних батарей", яке поки будується в окрузі Манат. До 2030 року компанія очікуєть додати ще 700 МВт акумуляторних батарей.

The sun has set on FPL’s coal use in Florida and clean energy is rising like never before. The company imploded Indiantown Cogeneration plant’s 495-foot stack and coal chute to make way for more clean energy. News release: https://t.co/0ZvY0Kt1ES B-Roll: https://t.co/tLCghS4KiO pic.twitter.com/jtJyGuuNvG — FPL Newsroom (@FPL_Newsroom) June 16, 2021

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