Более 30 героинь видео для взрослых подали в суд на Pornhub

По словам истцов, видеозаписи были загружены на Pornhub без их согласия.

В американском штате Калифорния более 30 женщин подали в суд на компанию, которая владеет порнографическим сайтом Pornhub, обвинив ее в эксплуатации за использование откровенных видеороликов с их участием.

Об этом сообщает ВВС.

По словам истцов, видеозаписи были загружены на Pornhub без их согласия. Представители порносайта, со своей стороны, назвали обвинения "абсолютно абсурдными, полностью безрассудными и категорически ложными".

Отмечается, что контент на портал для взрослых зачастую загружается зарегистрированными пользователями. Однако в компании утверждают, что каждый ролик проверяется модераторами.

"Pornhub категорически против незаконного контента и расследует любые жалобы или заявления, касающиеся контента на наших платформах", — заверили представители сайта.

Однако, по данным CBS, Pornhub не требует от пользователей подтверждения возраста участников видео и их согласия на публикацию.

Одна из женщин рассказала, что ей было всего 17 лет, когда парень заставил ее сняться в откровенном видео. Позже ролик разместили на Pornhub без ее согласия, о чем американка узнала только от друга.

В прошлом году порнографический сайт Pornhub объявил об изменениях в своей политике после обвинений со стороны известного обозревателя The New York Times в публикации видео изнасилования и секса с несовершеннолетней.

Александр Авраменко о ситуации со ссылкой на порносайт в его учебнике по украинскому языку

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