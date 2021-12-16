Ляшко назвав ще три області, які виведуть з "червоної" зони

Ляшко назвав ще три області, які виведуть з "червоної" зони

Захворюваність на коронавірус в Україні – вдвічі менша за поточну європейську.

В Україні Київська, Житомирська, Сумська та Черкаська області можуть вийти з "червоної" зони. Це ініціюватиме МОЗ.

Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко 16 листопада.

Також читайте Україна закупить інноваційні ліки для боротьби з COVID-19: як застосовувати препарат і яка дія

"Київська, Житомирська, Сумська та Черкаська області за індикаторами можуть бути виведені з червоного рівня епідемічної небезпеки. Міністерство вже ініціювало скликання комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій для розгляду цього питання та ухвалення відповідного рішення", - сказав Ляшко.

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 16 грудня

За даними МОЗ, уперше за останні три місяці рівень госпіталізацій в кожному із регіонів опустився нижче граничного значення у 60 осіб на 100 тисяч населення. Попри це, Україна наразі вийшла із топ-10 країн з найбільшою захворюваністю на коронавірус в Європі.

"Захворюваність в Україні – вдвічі менша за поточну європейську. 2 з 3 "ковідних" ліжок з киснем є зараз вільними, пацієнтами зайнята лише третина всіх наявних ліжок. Зайнятість ліжок з киснем зменшилася удвічі рази – від 70% до 35%", - додав Віктор Ляшко.

За даними електронної системи охорони здоров'я, у листопаді 2021 року серед захворівших на коронавірусну інфекцію 84% не пройшли повний курс вакцинації. Серед госпіталізованих - 91%.

"Це означає, що 9 із 10 госпіталізованих – невакциновані та не були захищені від тяжкого перебігу коронавірусної хвороби. Вакцинація і надалі залишається дієвим способом захистити себе та оточуючих від COVID-19", - підсумував очільник МОЗ.

Читайте також:

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.