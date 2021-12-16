Ляшко назвал еще четыре области, которые будут выведены из "красной" зоны

Заболеваемость коронавирусом в Украине – вдвое меньше текущей европейской.
В Украине Киевская, Житомирская, Сумская и Черкасская области могут выйти из "красной" зоны. Это будет инициировать Минздрав.
Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Виктор Ляшко 16 декабря.
"Киевская, Житомирская, Сумская и Черкасская области по индикаторам могут быть выведены из красного уровня эпидемической опасности. Министерство уже инициировало созыв комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций для рассмотрения этого вопроса и принятия соответствующего решения", — сказал Ляшко.
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По данным Минздрава, впервые за последние три месяца уровень госпитализаций в каждом из регионов опустился ниже предельного значения в 60 человек на 100 тысяч населения. Несмотря на это, Украина вышла из топ-10 стран с наибольшей заболеваемостью коронавирусом в Европе.
"Заболеваемость в Украине – вдвое меньше текущей европейской. 2 из 3 "ковидных" коек с кислородом являются сейчас свободными, пациентами занята только треть всех имеющихся коек. Занятость кроватей с кислородом уменьшилась вдвое – от 70% до 35%", - сказал Виктор Ляшко.
По данным электронной системы здравоохранения, в ноябре 2021 года среди заболевших коронавирусной инфекцией 84% не прошли полный курс вакцинации. Среди госпитализированных – 91%.
"Это значит, что 9 из 10 госпитализированных — невакцинированы и не были защищены от тяжелого течения коронавирусной болезни. Вакцинация продолжает оставаться действенным способом защитить себя и окружающих от COVID-19", — подытожил глава Минздрава.
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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.