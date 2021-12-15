Польша ужесточила правила въезда: что изменилось для украинцев

В Польше зафиксировали самый высокий показатель смертности с апреля.

В среду, 15 декабря, правительство Польши из-за резкого роста новых случаев коронавируса ввело новые ограничения карантина и изменило правила въезда в страну. 15 декабря в Польше зафиксировали самый высокий показатель смертности с апреля.

Об этом сообщает The Guardian.

Министерство здравоохранения в среду сообщило о 660 смертях от коронавируса в Польше за последние 24 часа. Поэтому вводятся новые ограничения по количеству людей, которым разрешено находиться в ресторанах, гостиницах и театрах. Ответственность за проверку статуса вакцинации возлагается на владельцев бизнеса.

Среди других мероприятий, с 20 декабря по 9 января школы перейдут на дистанционное обучение на несколько дней во время рождественских праздников. Ночные клубы также закроют, кроме новогодних вечеринок.

"Подавляющее большинство — это непривитые люди", — сказал представитель правительства Петр Мюллер частному вещателю Radio Zet и призвал граждан вакцинироваться, чтобы сохранить свои жизни.

Также Минздрав Польши заявил, что хотел бы ввести с 1 марта обязательную вакцинацию для медицинских работников, учителей и военных, но в правительстве в этом отношении разделились.

Правила въезда в страну

Как говорится в распоряжении правительства, с 15 декабря в Польше изменились правила для приезжих за пределами стран Шенгенской зоны. Отныне при пересечении границы нужно будет обязательно показать отрицательный результат теста на коронавирус, который должно быть сделано не позднее, чем за 24 часа до пересечения границы. Отмечается, будут приниматься как отрицательные ПЦР-тесты, так и антигенные.

Кто будет освобожден от обязательного отрицательного теста на коронавирус

Согласно распоряжению, от обязательного отрицательного результата ковид-теста будут освобождены 2 категории приезжих из-за Шенгена.

ученики польских школ (и их взрослые опекуны) дети, которые посещают в Польше детсад (и их взрослые опекуны)

Такие правила будут действовать по меньшей мере до 31 января 2022 включительно.

Ранее сообщалось, что ольща через COVID-штамм "Омикрон" ужесточает правила въезда, будут ли пускать украинцев — читайте по этой ссылке.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

Читайте также: