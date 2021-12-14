Инфаркт после посещения гипермаркета: подробности скандального задержания женщины охраной в "Эпицентре"

Адвокат сообщил, что охрана торговых заведений не может задерживать и проверять личные вещи посетителей.

В Киеве у 67-летней женщины произошел инфаркт после посещения гипермаркета "Эпицентр". Охрана заведения заподозрила женщину в краже и полчаса удерживала ее. В полиции открыли производство.

Об этом 14 декабря говорится в сюжете ТСН.19:30.

Женщину задержала охрана "Эпицентра", потому что заметили, что из-под одежды у нее торчала вешалка. Работники гипермаркета без объяснений задержали женщину, ее раздели и обыскали, а затем вывели через служебный вход. После этого у 67-летней женщины случился инфаркт.

Потерпевшая Нина Жмайло рассказала ТСН, что у нее проблемы с позвоночником, ей не помогает медицинский корсет и она сделала самодельную конструкцию из вешалки, которая избавляет ее от боли. Однако охрану не остановило даже то, что женщина все объяснила и заверила, что ей нельзя делать резких движений. Работники заведения без разрешения потерпевшей раздели ее и рылись в личных вещах женщины. Из-за волнения у нее случился инфаркт.

Пенсионерка пережила инфаркт из-за задержания ее охраной в столичном ТРЦ | Новости Киева

Адвокат Богдан Кушнир рассказал, что охрана в торговых заведениях не может задерживать и проверять личные вещи посетителей.

"Задерживать любое лицо они не имеют права. Они обязаны представиться, объяснить, почему к вам обращаются, и только в добровольном порядке можна пройти с ними, чтобы провести поверхностный осмотр", — говорит адвокат Богдан Кушнир.

Потерпевшие подали заявление в полицию. Там уже открыли уголовное производство. Пока по статье о хулиганстве.

"Санкция статьи предусматривает штраф или арест до 6 месяцев, или ограничение свободы до 5 лет", – говорит спикер Оболонского управления полиции Диана Шутько.

В "Эпицентре" сообщили, что охранники уже отстранены от работы. В компании пообещали сотрудничать со следствием. Пострадавшие отмечают, что руководство ТРЦ до сих пор не предоставило видео задержания женщины.

Напомним:

В Киеве охранники ТЦ "Эпицентр" якобы силой раздели 67-летнюю женщину. У пострадавшей случился инфаркт из-за полученного стресса. По словам родственника женщины, сотрудникам магазина показалось, что она украла вешалку.

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