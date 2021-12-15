В Николаевской области водитель сбил мать с ребенком

После инцидента мужчина скрылся.
В районе с. Мешково-Погорелово Николаевского района водитель автомобиля Opel Astra, двигаясь по дороге Н-11 "Днепр-Николаев", совершил наезд на 35-летнюю женщину и ее 10-летнюю дочь и покинул место ДТП.
Об этом сообщили в полиции Николаевской области.
Ребенок с травмами был госпитализирован, женщине медики оказали помощь и назначили амбулаторное лечение.
Впоследствии полицейские установили личность правонарушителя и изъяли его транспортное средство, на котором было совершено ДТП. В настоящее время с 28-летним жителем Нового Буга продолжаются следственные действия.
Напомним, что в Луцке возле торгового центра автомобиль влетел в толпу людей, переходивших дорогу пешеходным переходом. За рулем автомобиля находился 16-летний парень.
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