В Херсоне водитель сбил насмерть человека и врезался в машину

Пешеход перебегал дорогу.
В Херсоне произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб человек. Полиция выясняет все обстоятельства инцидента.
Об этом "Суспільне" сообщил заместитель пресс-секретаря полиции Херсонщины Виталий Байдаров.
Автомобиль "Ситроен С4" ехал по улице Перекопской. На участке дороги между улицами Ладичука и Кременчугской перебегал пешеход и водитель наехал на этого человека. После этого он врезался в рядом припаркованный автомобиль "Мазда 6".
Пешеход скончался на месте происшествия.
На месте ДТП работала полиция. Продолжаются следственные действия, устанавливают все обстоятельства трагедии.
Напомним, что в Луцке возле торгового центра автомобиль влетел в толпу людей, переходивших дорогу пешеходным переходом. За рулем автомобиля находился 16-летний парень.
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