У Херсоні водій збив на смерть людину і врізався в машину  

Пішохід перебігав дорогу.
У Херсоні сталась дорожньо-транспортна пригода, в якій загинула людина. Поліція з’ясовує всі обставини інциденту.
Про це "Суспільному" повідомив заступник речника поліції Херсонщини Віталій Байдаров.
Автомобіль "Сітроен С4” їхав по вулиці Перекопській. На ділянці дороги між вулицями Ладичука та Кременчуцької перебігав пішохід, і водій наїхав на цю людину. Після цього він врізався в поруч припаркований автомобіль "Мазда 6".
Пішохід помер на місці пригоди.
На місці дорожньо-транспортної пригоди працювала поліція. Тривають слідчі дії, встановлюють усі обставини трагедії.
Нагадаємо, що в Луцьку біля торгового центру автівка влетіла у натовп людей, які переходили дорогу пішохідним переходом. За кермом автомобіля перебував 16-річний хлопець.
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