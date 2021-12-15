У Херсоні водій збив на смерть людину і врізався в машину

У Херсоні водій збив на смерть людину і врізався в машину

Пішохід перебігав дорогу.

У Херсоні сталась дорожньо-транспортна пригода, в якій загинула людина. Поліція з’ясовує всі обставини інциденту.

Про це "Суспільному" повідомив заступник речника поліції Херсонщини Віталій Байдаров.

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Автомобіль "Сітроен С4” їхав по вулиці Перекопській. На ділянці дороги між вулицями Ладичука та Кременчуцької перебігав пішохід, і водій наїхав на цю людину. Після цього він врізався в поруч припаркований автомобіль "Мазда 6".

Пішохід помер на місці пригоди.

На місці дорожньо-транспортної пригоди працювала поліція. Тривають слідчі дії, встановлюють усі обставини трагедії.

ДТП у Луцьку: чи визнав 16-річний водій свою провину

Нагадаємо, що в Луцьку біля торгового центру автівка влетіла у натовп людей, які переходили дорогу пішохідним переходом. За кермом автомобіля перебував 16-річний хлопець.

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