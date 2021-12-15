У Миколаївській області водій збив матір з дитиною

У Миколаївській області водій збив матір з дитиною

Після інциденту чоловік втік.

У районі с. Мішково-Погорілове Миколаївського району водій автомобіля Opel Astra, рухаючись дорогою Н-11 "Дніпро-Миколаїв", скоїв наїзд на 35-річну жінку та її 10-річну доньку, й залишив місце ДТП.

Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

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Дитина із травмами була госпіталізована, жінці медики надали допомогу та призначили амбулаторне лікування.

Згодом поліцейські встановили особу правопорушника та вилучили його транспортний засіб, на якому було вчинено ДТП. Наразі із 28-річним мешканцем Нового Бугу тривають слідчі дії.

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Нагадаємо, що в Луцьку біля торгового центру автівка влетіла у натовп людей, які переходили дорогу пішохідним переходом. За кермом автомобіля перебував 16-річний хлопець.

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