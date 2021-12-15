Польща посилила правила в'їзду: що змінилося для українців

У Польщі зафіксували найвищий показник смертності від квітня.

У середу, 15 грудня, уряд Польщі через різке зростання нових випадків коронавірусу ввів нові обмеження карантину та змінив правила в'їзду до країни. 15 грудня у Польщі зафіксували найвищий показник смертності від квітня.

Про це повідомляє The Guardian.

Міністерство охорони здоров’я в середу повідомило про 660 смертей від коронавірусу в Польщі за останні 24 години. Через це вводять н ові обмеження щодо кількість людей, яким дозволено перебувати в ресторанах, готелях і театрах. Відповідальність за перевірку статусу вакцинації покладається на власників бізнесу.

Серед інших заходів, від 20 грудня до 9 січня школи перейдуть на дистанційне навчання на кілька днів під час різдвяних свят. Нічні клуби також закриють, окрім новорічних вечірок.

"Переважна більшість - це нещеплені люди", - сказав речник уряду Пьотр Мюллер приватному мовнику Radio Zet та закликав громадян вакцинуватися, аби зберегти свої життя.

Також МОЗ Польщі заявило, що хотіло б запровадити від 1 березня обов’язкову вакцинацію для медичних працівників, вчителів і військових, але в уряді щодо цього розділилися.

Правила в'їзду до країни

Як йдеться у розпорядженні уряду, від 15 грудня в Польщі змінилися правила для приїжджих з-поза країн Шенгенської зони. Відтепер при перетині кордону треба буде обов'язково показати негативний результат тесту на коронавірус, який має бути зроблений не пізніше, ніж за 24 години до перетину кордону. Зазначається, прийматимуться як негативні ПЛР-тести, так і антигенні.

Хто буде звільнений від обов'язкового негативного тесту на коронавірус

Згідно з розпорядженням, від обов'язкового негативного результату ковід-тесту будуть звільнені 2 категорії приїжджих з-поза Шенгену:

учні польських шкіл (та їхні дорослі опікуни) діти, які відвідують у Польщі дитсадок (та їхні дорослі опікуни)

Такі правила діятимуть щонайменше до 31 січня 2022 року включно.

Раніше повідомляли, що ольща через COVID-штам "Омікрон" посилює правила в'їзду, чи пускатимуть українців - читайте за цим посиланням.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Читайте також: