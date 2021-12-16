Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 16 декабря

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 16 декабря

За последние сутки число заболевших выросло более чем на 9,5 тысячи.

В Украине по состоянию на утро 16 декабря зафиксировано 9 590 новых случаев коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерло 355 человек, 25 499 пациентов выздоровело.

Также читайте В Британии тестируют безигольную COVID-вакцину, которая будет защищать от новых вариантов коронавируса

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Также за минувшие сутки было госпитализировано 2 089 человек, а 142 926 человек вакцинировано против COVID-19.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 588 147 человек;

поправилось – 3 284 815 человек;

летальных исходов – 92 313;

проведено ПЦР-тестов – 16 405 911.

С начала вакцинальной кампании привито 14 269 057 человек, из них получили первую дозу – 14 269 055 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 735 628 человек. В общей сложности проведено 27 004 683 прививки.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

Читайте также: