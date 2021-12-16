Во время схода лавины в словацких Татрах погибли два человека

В горах увидели.
В словацких Татрах сошла лавина: погибли два лыжника.
Об этом рассказали в ТСН. Ранок 16 декабря.
Тело одного из лыжников спасатели обнаружили сразу. Другого искали на протяжении суток. Поиски осложнялись погодными условиями: сильным ветром и вьюгой кое-где намело более восьми метров снега.
Словацкие синоптики прогнозируют метели и ухудшение погодных условий в ближайшие дни. Кроме того, предупреждают о лавинной опасности. На следующей неделе существенное ухудшение погоды ожидает и Украина.
Как сообщалось, группа из 11 лыжников попала под лавину, сошедшую в районе горнолыжного курорта Тенг (Зальцбург, Австрия). Для трех человек это происшествие закончилось фатально, среди погибших оказался 19-летний чемпион мира и Европы по мотокроссу среди юниоров Рене Гофер. Двое других погибших — тоже молодые люди, в возрасте 19-ти и 24-х лет.
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