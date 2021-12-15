Курс доллара и евро на 16 декабря: валюта продолжает дорожать

Стоимость доллара составляет 27,2 грн, а евро – 30,6 грн.
В четверг, 16 декабря, доллар и евро подорожают. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.
Официальные курсы валют Нацбанка на 16 декабря:
- Доллар США – 27,19 (плюс 20 коп.).
- Евро – 30,61 грн (плюс 8 коп.).
Курсы валют в банках и обменниках 15 декабря:
- Доллар США – 27,00/27,25 грн.
- Евро – 30,40/30,75 грн.
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