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Курс долара і євро на 16 грудня: валюта продовжує дорожчати

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Курс долара і євро на 16 грудня: валюта продовжує дорожчати

УНІАН

Вартість долара становить 27,2 грн, а євро – 30,6 грн.

У четвер, 16 грудня, долар і євро здорожчають. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України.

Офіційні курси валют Нацбанку на 16 грудня:

  • Долар США – 27,19 (плюс 20 коп.).
  • Євро – 30,61 грн (плюс 8 коп.).

Курси валют у банках та обмінниках 15 грудня:

  • Долар США – 27,00/27,25 грн.
  • Євро – 30,40/30,75 грн.

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