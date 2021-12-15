Курс долара і євро на 16 грудня: валюта продовжує дорожчати

Вартість долара становить 27,2 грн, а євро – 30,6 грн.
У четвер, 16 грудня, долар і євро здорожчають. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України.
Офіційні курси валют Нацбанку на 16 грудня:
- Долар США – 27,19 (плюс 20 коп.).
- Євро – 30,61 грн (плюс 8 коп.).
Курси валют у банках та обмінниках 15 грудня:
- Долар США – 27,00/27,25 грн.
- Євро – 30,40/30,75 грн.
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