Під час сходження лавини у словацьких Татрах загинуло двоє людей

Під час сходження лавини у словацьких Татрах загинуло двоє людей

У горах заметілі.

У словацьких Татрах зійшла лавина: загинули двоє лижників.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 16 грудня.

Тіло одного з лижників рятувальники виявили одразу. Іншого шукали упродовж доби. Пошуки ускладнювались погодними умовами: сильним вітром та завірюхою подекуди намело понад вісім метрів снігу.

Словацьки синоптики прогнозують заметілі та погіршення погодних умов у найближчі дні. Крім того, попереджають про лавинну небезпеку. Вже наступного тижня суттєве погіршення погоди очікує і Україна.

Як повідомлялося, група із 11 лижників потрапила під лавину, яка зійшла в районі гірськолижного курорту Тенг (Зальцбург, Австрія). Для трьох людей ця пригода закінчилася фатально, серед загиблих виявився 19-річний чемпіон світу та Європи з мотокросу серед юніорів Рене Гофер. Двоє інших загиблих — теж молоді люди, віком 19-ти та 24-ох років.

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