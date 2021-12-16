Під час сходження лавини у словацьких Татрах загинуло двоє людей

У горах заметілі.
У словацьких Татрах зійшла лавина: загинули двоє лижників.
Про це розповіли у ТСН.Ранок 16 грудня.
Тіло одного з лижників рятувальники виявили одразу. Іншого шукали упродовж доби. Пошуки ускладнювались погодними умовами: сильним вітром та завірюхою подекуди намело понад вісім метрів снігу.
Словацьки синоптики прогнозують заметілі та погіршення погодних умов у найближчі дні. Крім того, попереджають про лавинну небезпеку. Вже наступного тижня суттєве погіршення погоди очікує і Україна.
Як повідомлялося, група із 11 лижників потрапила під лавину, яка зійшла в районі гірськолижного курорту Тенг (Зальцбург, Австрія). Для трьох людей ця пригода закінчилася фатально, серед загиблих виявився 19-річний чемпіон світу та Європи з мотокросу серед юніорів Рене Гофер. Двоє інших загиблих — теж молоді люди, віком 19-ти та 24-ох років.
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