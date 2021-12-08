Категорія
Світ
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Укрaїнa Політика Коронавірус Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Спецпроєкти Економіка Фото Київ Львів Цікaвинки Війна на Сході Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інтерв’ю Інфографіка Подкасти Кіберспорт Всі автори
Мова сайту
Русская версия

Хвилі, що здатні знести автомобіль: в Британії та Ірландії лютує шторм

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Хвилі, що здатні знести автомобіль: в Британії та Ірландії лютує шторм

Вітер сягає 100 км/год.

Велику Британію та Ірландію другий день шматує потужний шторм "Барра".

Про це розповіли у ТСН.Ранок 8 грудня. 

Напередодні стихія принесла із собою рвучкий вітер до 130 кілометрів за годину. Подекуди здійнялася ще й завірюха. Близько п'ятдесяти тисяч людей лишилися без світла, а в більшості шкіл призупинили навчання. Скасували морські та залізничні рейси. Влада також розпорядилася закрити для проїзду прибережні дороги.

Новини світу: Британія та Ірландія другий день потерпають від шторму "Барра"

Новини світу: Британія та Ірландія другий день потерпають від шторму "Барра"

Як повідомлялося, Іспанію накрило снігом: хурделиця налетіла на щонайменше десять регіонів. Чи не найдужче дісталося Жироні. Водіям хуртовини там додали клопоту. Десятки транспортних засобів опинилися заблокованими під заметами. На дорогах утворилися затори. 

Читайте також: 

Наступна публікація