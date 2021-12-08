Хвилі, що здатні знести автомобіль: в Британії та Ірландії лютує шторм

Хвилі, що здатні знести автомобіль: в Британії та Ірландії лютує шторм

Вітер сягає 100 км/год.

Велику Британію та Ірландію другий день шматує потужний шторм "Барра".

Про це розповіли у ТСН.Ранок 8 грудня.

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Напередодні стихія принесла із собою рвучкий вітер до 130 кілометрів за годину. Подекуди здійнялася ще й завірюха. Близько п'ятдесяти тисяч людей лишилися без світла, а в більшості шкіл призупинили навчання. Скасували морські та залізничні рейси. Влада також розпорядилася закрити для проїзду прибережні дороги.

Новини світу: Британія та Ірландія другий день потерпають від шторму "Барра"

Як повідомлялося, Іспанію накрило снігом: хурделиця налетіла на щонайменше десять регіонів. Чи не найдужче дісталося Жироні. Водіям хуртовини там додали клопоту. Десятки транспортних засобів опинилися заблокованими під заметами. На дорогах утворилися затори.

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