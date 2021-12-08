Іспанію засипало снігом: потерпає щонайменше десять регіонів

Люди ринули до гірськолижних курортів.

Іспанію накрило снігом: хурделиця налетіла на щонайменше десять регіонів.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 8 грудня.

Також читайте Артистичне фільмування та масова бійка: як у Петербурзі та Москві борються зі снігом

Чи не найдужче дісталося Жироні. Водіям хуртовини там додали клопоту. Десятки транспортних засобів опинилися заблокованими під заметами. На дорогах утворилися затори.

Натомість снігу радіють на гірськолижних курортах, бо усі масово кинулися в Піренеї кататися на лижах. Дітлахи ж грають у сніжки та ліплять сніговиків.

Новини світу: в Іспанії копи витягли з озера собаку, який провалився під кригу

Як повідомлялося, в Естонії через снігопад утворився справжній затор із роботів-кур'єрів. Сім машин застрягли посеред тротуару й не могли зрушити з місця, хоча шар снігу був невеликий. У коментарях в соцмережах інцидент жартома охрестили невдалим повстанням машин. Естонія, до речі, стала першою у світі країною, яка ввела доставку замовлень роботами-кур'єрами.

Читайте також: