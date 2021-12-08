Іспанію засипало снігом: потерпає щонайменше десять регіонів

Люди ринули до гірськолижних курортів.
Іспанію накрило снігом: хурделиця налетіла на щонайменше десять регіонів.
Про це розповіли у ТСН.Ранок 8 грудня.
Чи не найдужче дісталося Жироні. Водіям хуртовини там додали клопоту. Десятки транспортних засобів опинилися заблокованими під заметами. На дорогах утворилися затори.
Натомість снігу радіють на гірськолижних курортах, бо усі масово кинулися в Піренеї кататися на лижах. Дітлахи ж грають у сніжки та ліплять сніговиків.
Як повідомлялося, в Естонії через снігопад утворився справжній затор із роботів-кур'єрів. Сім машин застрягли посеред тротуару й не могли зрушити з місця, хоча шар снігу був невеликий. У коментарях в соцмережах інцидент жартома охрестили невдалим повстанням машин. Естонія, до речі, стала першою у світі країною, яка ввела доставку замовлень роботами-кур'єрами.
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