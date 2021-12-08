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Іспанію засипало снігом: потерпає щонайменше десять регіонів

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Іспанію засипало снігом: потерпає щонайменше десять регіонів

Associated Press

Люди ринули до гірськолижних курортів.

Іспанію накрило снігом: хурделиця налетіла на щонайменше десять регіонів. 

Про це розповіли у ТСН.Ранок 8 грудня.

Чи не найдужче дісталося Жироні. Водіям хуртовини там додали клопоту. Десятки транспортних засобів опинилися заблокованими під заметами. На дорогах утворилися затори. 

Натомість снігу радіють на гірськолижних курортах, бо усі масово кинулися в Піренеї кататися на лижах. Дітлахи ж грають у сніжки та ліплять сніговиків.

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Як повідомлялося, в Естонії через снігопад утворився справжній затор із роботів-кур'єрів. Сім машин застрягли посеред тротуару й не могли зрушити з місця,  хоча шар снігу був невеликий. У коментарях в соцмережах інцидент жартома охрестили невдалим повстанням машин. Естонія, до речі, стала першою у світі країною, яка ввела доставку замовлень роботами-кур'єрами.

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