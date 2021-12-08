День ангела 9 грудня: кого вітати з іменинами цього дня

Цього дня святкують тільки чоловічі іменини.

День ангела — це вшанування святого покровителя, ім'я якого носить людина. Цей день також називають іменинами.

День ангела (іменини) 9 грудня святкують: Афанасій, Василь, Георгій, Данило, Іван, Ілля, Інокентій, Микола, Михайло, Назар, Петро, Тихон, Юліан, Яків.

Чоловічі іменини

Афанасій

Ім'я Афанасій має грецьке походження та перекладається як "безсмертний". Дорослий Афанасій – це добрий і чуйний чоловік. Він вміє по-справжньому дружити, а його близькі цінують його турботу і увагу. Ще можна помітити, що Афанасій – прихильник "золотої середини" у всьому. Він вміє відпочивати, але не забуває і працювати. В роботі Афанасія відрізняє надійність і акуратність. Він цінує свій колектив і досить поступливий у стосунках із колегами.

Василь

Ім'я Василь має грецьке походження і у перекладі означає "царський". Василь не любити квапити події і поспішні ухвалення рішень. Зазвичай він негласний лідер компанії, оскільки однаково найголовніше слово за ним. Найчастіше робота Василя пов'язана з технікою і електронним устаткуванням, але може успішно працювати і в інших галузях. Нерідко сам колектив висуває Василя в керівники.

Георгій

Георгій — це ім'я давньогрецького походження, у перекладі означає "землероб". Георгій вміє вислухувати свого співрозмовника, йому можна довіритися в лоскітливій ситуації. Може зберегти чужу таємницю. Здатний добре викладати свої думки в писемній формі. У будь-якій роботі дуже ретельно й серйозно ставиться до дорученої справи. Загалом він доброзичливий до людей. З жінками Георгій нерішучий, але сімейне життя складається зазвичай щасливо.

Данило

У перекладі з давньоєврейської ім'я Данило означає "суддя мій Бог" або "Бог мій суддя". Данило – спокійний і добрий хлопчик. Характером більше схожий на матір. Мало хворіє та любить рухливі ігри. Товариський, постійно оточений друзями. Він не виносить неправди, може навіть розлютитися, але відразу швидко відходить і зла довго не пам'ятає. Народжені взимку Данили завжди талановиті й багато чого досягають в житті.

Іван

Ім'я Іван (Іоанн) означає "помилуваний Богом", "милість Божа", "подарунок Божий". Дорослого Івана характеризують такі риси як спокій і добропорядність. Іван – неквапливий і до поспіху ставиться вкрай негативно. Івани за натурою не лідери, а скоріше такі, яких ведуть за собою. Вони люблять і можуть багато працювати. З таких хлопців виходять чудові інженери і технологи. У сімейних стосунках Іван – це зразковий чоловік і чудовий батько.

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Ілля

Значення імені Ілля в перекладі зі староєврейської мови означає "Яхве – мій бог" або "Мій бог Господь". Загалом Ілля доброзичливий, це допомагає йому легко заводити знайомства і знаходити спільну мову з різними людьми. Сім'я в житті Іллі, можна сказати найбільш головний складник. Ілля шукає людину схожу на нього у ставленні до життя і за темпераментом. Любить дітей і хоче зазвичай їх багато.

Інокентій

Це ім'я прийшло до нас з Візантії і перекладається як "невинний". Характер у Інокентія поступливий, замкнутий, домосид, акуратний і трошки гидливий, хороший дипломат і любитель тварин. У ранньому дитинстві часто хворіють. Вони дуже скромні і просуваються до мети повільно, важко сходяться і так само нелегко розлучаються з людьми, можуть працювати в мистецтві, і на виробництві, можуть бути церковнослужителями.

Микола

Ім'я походить від давньогрецького імені Ніколаос, що перекладають як "переможець народів". Микола – урівноважений, працьовитий і працездатний чоловік. Він здатний опанувати будь-яку професію, буде добре заробляти. У колективі простий у спілкуванні, товариський. Микола легко захоплюється жінками. У коханні жагучий, але ревнивий.

Михайло

На Близькому Сході ім'я було популярним у євреїв і спочатку звучало як Міхаель і у перекладі означає "той, хто як Бог". Михайло з малого віку — доброзичливий і товариський хлопець. Він зазвичай має чудову комунікабельність, із ним легко встановлювати контакт. Він не схильний до злопам'ятності, Михайло або пробачає образи або просто їх забуває. В роботі Михайло — відповідальний і наполегливий працівник. Він легко дає раду з роботою, пов'язаною з керівництвом людьми, хоча і не сильно прагне до цього. Михайло до жінок ставиться з особливою тремтливістю. Діти для Михайла є дуже важливим складником сімейного життя.

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Назар

Ім'я Назар від римського імені Nazarius – "Назаретянин" або "той, хто родом з Назарету". Назар з легкістю знаходить мову з незнайомими, а його вміння знайти собі нових друзів за 5 хвилин у багатьох викликає подив. Ця особливість буде помітна за ним протягом усього життя. Назари спокійні, виконавчі, багато читають і здатні орієнтуватися в незнайомій обстановці.

Петро

Петро – це ім'я грецького походження, і в перекладі означає "скеля" або "камінь". Характерними для Петра рисами можна назвати його прямоту і схильність до незалежності. Він не любить лицемірства і всіляко відстоює своє право говорити те, що думає. Його можна назвати ідеалістом. Петро – це людина з гарячим серцем. Він шукає ідеальні кохання і дружбу.

Тихон

Тихон вважається ім'ям грецького походження, і походить від імені богині удачі Тюхе. Деякі фахівці все ж стверджують, що ім'я Тихон означає "випадок", "талан" або "доля". Тихон – справжній щирий друг, дорожить честю, любить спорт і має непогані спортивні завдатки. Він спокійний і цілеспрямований, вміє досягати поставленої мети, все прораховує, а вже потім береться до справи.

Юліан

Це ім'я має латинське походження і перекладається як "той, хто належить до роду Юліїв". Юліан наділений високою самооцінкою, самолюбством і лідерськими якостями, які допомагають йому домагатися свого. Справжніх друзів у Юліана небагато, оскільки він довіряє лише тим, кого добре знає і вважає чесним і порядним. Він часто пробує свої сили у творчості. Відмінна риса Юліана – прагнення до свободи, він не терпить насильства над своєю особистістю.

Яків

Яків – це ім'я єврейського походження. У перекладі з івриту ім'я Яків означає "той, хто стежить". У Якова виділяються такі характерні риси, як практичність і твердий вольовий характер. Він досить приземлена людина, яка не схильна літати в хмарах. Він консервативний в багатьох питаннях. Яків любить стабільність, водночас він комунікабельний і веселий чоловік, який вміє радіти життю. Яків прагне до матеріального добробуту, але не робитиме ганебні вчинки заради успіху.

Жіночі іменини

Оскільки жіночі імена на сьогодні в православному календарі відсутні, щоб назвати народжену цього дня дівчинку дотримуючись традицій, слід насамперед звернути увагу на найближчі до дня народження дитини дні.

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