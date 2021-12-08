Карантин повертається: Швеція та Норвегія посилюють обмеження

Світом шириться COVID-мутація "Омікрон".
Швеція та Норвегія посилюють карантинні обмеження через нові спалахи коронавірусу.
Про це розповіли у ТСН.Ранок 8 грудня.
Якщо шведам вже незабаром доведеться згадати про соціальну дистанцію і маски у громадському транспорті, то норвежцям маски лише рекомендують. Натомість обмежать до десяти кількість гостей, яких можна приймати у приватному будинку. Крім того, коротять час продажу алкоголю у барах і ресторанах.
Світом, тим часом, все активніше поширюється новий COVID-штам "Омікрон". Його виявили вже у 57 країнах. Мутацію вважають заразнішою, ніж попередні штами. Утім, експерти ВООЗ, які дослідили дві сотні європейських випадків захворювання, втішають: ці пацієнти хворіють на "Омікрон" безсимптомно або ж з легким перебігом недуги.
Як повідомлялося, очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен закликала Європейський Союз обговорити питання обов'язкової вакцинації проти коронавірусу для всіх громадян, за винятком людей з протипоказаннями. Винятком стануть люди, що мають особливі умови здоров’я, які не дозволяють робити щеплення.
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