Карантин возвращается: Швеция и Норвегия ужесточают ограничения

По миру распространяется COVID-мутация "Омикрон".

Швеция и Норвегия усиливают карантинные ограничения из-за новых вспышек коронавируса.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 8 декабря.

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Если шведам уже скоро придется упомянуть о социальной дистанции и масках в общественном транспорте, то норвежцам маски только рекомендуют. В то же время ограничат до десяти количество гостей, которых можно принимать в частном доме. Кроме того, укорачиваются время продажи алкоголя в барах и ресторанах.

По миру, тем временем, все активнее распространяется новый COVID-штамм "Омикрон". Его нашли уже в 57 странах. Мутацию считают более заразной, чем предыдущие штаммы. Впрочем, эксперты ВОЗ, исследовавшие две сотни европейских случаев заболевания, утешают: эти пациенты болеют "Омикроном" бессимптомно или с легким течением недуга.

Как сообщалось, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европейский Союз обсудить вопросы обязательной вакцинации против коронавируса для всех граждан, за исключением людей с противопоказаниями. Исключением станут люди, имеющие особые условия здоровья, которые не позволяют прививаться.

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