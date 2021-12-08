Регуляторы ЕС одобрили сочетание разных COVID-вакцин: подробности

Комбинация векторных и мРНК-вакцин обеспечивает больший показатель антител, нейтрализующих коронавирус.

Регуляторы Европейского Союза во вторник, 7 декабря, объявили об одобрении сочетания различных вакцин против COVID-19 как во время первоначального прививочного курса, так и во время ревакцинации.

Об этом со ссылкой на Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) и Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) сообщает AFP.

Отмечается, что согласно новым данным, комбинация векторных вакцин с препаратами, изготовленными на основе мРНК-технологии, обеспечивает больший показатель антител, нейтрализующих коронавирус.

"В то время как исследования продолжаются, чтобы предоставить больше данных о долгосрочной безопасности, продолжительности защиты и эффективности, использование гетерологических графиков может предложить гибкость с точки зрения вариантов вакцинации", — указали EMA и ECDC в совместном заявлении.

Как пишет The Guardian, такая гибкость "может иметь решающее значение для обеспечения быстрого развертывания прививания в странах с низким и средним уровнем дохода", где поставки вакцин отдельных производителей могут быть непостоянными.

Заметим, что прививание двумя дозами различных вакцин против COVID-19 называют "гетерологической первичной вакцинацией", а использование другого препарата во время ревакцинации (через три-шесть месяцев после первичного курса) — "гетерологическим бустером".

Ранее смешивание COVID-вакцин от разных производителей было одобрено в США. Между тем, во Всемирной организации здравоохранения все еще рассматривают соответствующий вопрос.

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Во вторник ВОЗ также высказалась против введения обязательной вакцинации от коронавируса, назвав такой подход "крайней мерой", прибегать к которой можно только в случае, если все другие возможные варианты улучшения ситуации с вакцинацией исчерпаны.

Напомним, что согласно исследованию Com-Cov, осуществленному под руководством Оксфордского университета, сочетание некоторых COVID-вакцин обеспечивает более высокую защиту от коронавируса. Так, в частности, сочетание вакцин от AstraZeneca и Moderna обеспечивает в 17 раз более высокий уровень антител, нейтрализующих COVID-19.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.