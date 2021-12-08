Союзники США в Европе готовы выступить "единым фронтом" против российских угроз

Лидеры европейских стран призвали Россию к деэскалации напряженности на украинской границе и подтвердили поддержку территориальной целостности Украины.

Президент США Джо Байден проинформировал лидеров европейских стран-союзников о своем разговоре с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

Во время общения с президентом Франции Макроном и.о. канцлера Германии Меркель, премьер-министром Италии Драги, а также премьер-министром Соединенного Королевства Джонсоном американский президент обсудил серьезные последствия российских военных действий в Украине и необходимость деэскалации и возвращения в дипломатию.

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"Лидеры отметили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также необходимость снизить напряженность и привлечь Россию к дипломатии. Они согласились, что их команды будут поддерживать тесную связь, в том числе в консультациях с союзниками по НАТО и партнерами из ЕС относительно скоординированного и всестороннего подхода", — говорится в пресс-релизе Белого дома.

Пресс-служба британского правительства подтвердила достигнутые договоренности.

"Лидеры согласились, что недавние встречи G20 и министров иностранных дел НАТО были полезными форумами для обсуждения этого вопроса. Они отмечали необходимость обеспечения единого фронта перед лицом российских угроз и враждебности”, — сообщили спикеры премьер-министра Соединенного королевства Бориса Джонсона.

Европейские союзники США также призвали Россию к деэскалации напряженности и подтвердили свою решительную поддержку территориальной целостности Украины.

"Премьер-министр отметил, что Великобритания продолжит использовать все имеющиеся в ее распоряжении экономические и дипломатические инструменты, чтобы предотвратить любую агрессию России против Украины", — заверили, в частности, в британском правительстве.

Напомним, во время переговоров с Владимиром Путиным президент США Джо Байден высказал четкую позицию по вступлению Украины в НАТО. Глава Белого дома подчеркнул, что решение о расширении Альянса принимают государства-участники, а не "третьи силы", намекая на Россию.

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