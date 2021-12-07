В Белом доме сообщили подробности переговоров Байдена с Путиным

США и союзники будут отвечать сильными экономическими и другими мерами в случае военной эскалации на границе с Украиной.

Во время онлайн-саммита с российским лидером Владимиром Путиным президент США Джо Байден выразил глубокую обеспокоенность Соединенных Штатов и европейских союзников по поводу наращивания вооруженных сил России, которые "окружают Украину".

Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

Как говорится в сообщении, американский лидер "четко дал понять, что США и союзники будут отвечать сильными экономическими и другими мерами в случае военной эскалации".

Также читайте Россия готовит 175 тысяч солдат для наступления в Украину — The Washington Post

В ходе беседы с российским лидером президент США подтвердил свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и призвал к деэскалации и возвращению к дипломатии.

Оба президента дали поручение своим командам продолжить диалог по поводу ситуации вокруг Украины. Как отметили в Белом доме, США сделают это в тесной координации с союзниками и партнерами.

Президенты также обсудили диалог между США и Россией по поводу стратегической стабильности, отдельно остановившись на теме кибербезопасности и защиты от программ-вымогателей.

Пресс-служба Белого дома также опубликовала фото, иллюстрирующее, насколько серьезно отнеслись в администрации Байдена к переговорам с российским президентом. Как видно на опубликованном в Twitter снимке, на переговорах американского лидера сопровождала целая команда, в частности госсекретарь Энтони Блинкен.

По сообщениям российских СМИ, Путин у себя в кабинете был один и пользовался кнопкой, вызывая к себе помощников в случае необходимости.

Фото: http://kremlin.ru/

На официальном сайте Кремля об онлайн-встрече Путина и Байдена сообщили скупой строкой о том, что встреча состоялась, а также опубликовали фото одинокого российского президента в кабинете, обустроенном для переговоров.

Как известно, встреча лидеров двух стран проходила в закрытом режиме для СМИ и проводилась по защищенной линии. В ходе переговоров Байден находился в Белом доме в Вашингтоне, Путин – в своей резиденции в Сочи.

Напомним, президент США Джо Байден в начале онлайн-саммита 7 декабря с российским президентом Владимиром Путиным напомнил о саммите G20, который хозяин Кремля проигнорировал.

Читайте также: