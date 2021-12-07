В Белом доме сообщили подробности переговоров Байдена с Путиным

США и союзники будут отвечать сильными экономическими и другими мерами в случае военной эскалации на границе с Украиной.
Во время онлайн-саммита с российским лидером Владимиром Путиным президент США Джо Байден выразил глубокую обеспокоенность Соединенных Штатов и европейских союзников по поводу наращивания вооруженных сил России, которые "окружают Украину".
Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.
Как говорится в сообщении, американский лидер "четко дал понять, что США и союзники будут отвечать сильными экономическими и другими мерами в случае военной эскалации".
В ходе беседы с российским лидером президент США подтвердил свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и призвал к деэскалации и возвращению к дипломатии.
Оба президента дали поручение своим командам продолжить диалог по поводу ситуации вокруг Украины. Как отметили в Белом доме, США сделают это в тесной координации с союзниками и партнерами.
Президенты также обсудили диалог между США и Россией по поводу стратегической стабильности, отдельно остановившись на теме кибербезопасности и защиты от программ-вымогателей.
Пресс-служба Белого дома также опубликовала фото, иллюстрирующее, насколько серьезно отнеслись в администрации Байдена к переговорам с российским президентом. Как видно на опубликованном в Twitter снимке, на переговорах американского лидера сопровождала целая команда, в частности госсекретарь Энтони Блинкен.
По сообщениям российских СМИ, Путин у себя в кабинете был один и пользовался кнопкой, вызывая к себе помощников в случае необходимости.
На официальном сайте Кремля об онлайн-встрече Путина и Байдена сообщили скупой строкой о том, что встреча состоялась, а также опубликовали фото одинокого российского президента в кабинете, обустроенном для переговоров.
Как известно, встреча лидеров двух стран проходила в закрытом режиме для СМИ и проводилась по защищенной линии. В ходе переговоров Байден находился в Белом доме в Вашингтоне, Путин – в своей резиденции в Сочи.
Напомним, президент США Джо Байден в начале онлайн-саммита 7 декабря с российским президентом Владимиром Путиным напомнил о саммите G20, который хозяин Кремля проигнорировал.
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