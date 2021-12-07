"Рад видеть снова": Байден с улыбкой начал переговоры с Путиным — первые кадры

"Рад видеть снова": Байден с улыбкой начал переговоры с Путиным — первые кадры

Президент США выразил сожаление, что не встретился с российским лидером лично во время саммита Большой двадцатки в Риме.

Президент США Джо Байден в начале онлайн-саммита с российским президентом Владимиром Путиным напомнил о проходившей в Риме недавней встрече G20, которую хозяин Кремля проигнорировал.

Первые кадры видеовстречи лидеров двух государств уже опубликованы в Сети.

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Владимир Путин с улыбкой поприветствовал президента США, после чего Байден, включив связь, сказал: "Поехали".

“Рад видеть вас снова. В прошлый раз нам не удалось увидеться на G20, надеюсь, в следующий раз мы встретимся лично”, — продолжил разговор президент США.

Поскольку встреча проходит в закрытом режиме для СМИ и проводится по защищенной линии, это единственные кадры, которые доступны.

Известно, что в ходе переговоров Байден находится в Белом доме в Вашингтоне, Путин – в своей резиденции в Сочи.

Ранее президент США Джо Байден прокомментировал фактическое отсутствие России и Китая на встрече G20 в Риме.

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