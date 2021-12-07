Видеовстреча президентов: Байден и Путин начали переговоры

Общение пройдет в закрытом режиме.

Президент США Джо Байден и его российский коллега Владимир Путин начали переговоры по защищенной видеолинии.

Известно, что лидеры обеих стран обсудят ситуацию в Украине и стягивание Россией воск к нашим границам, а также ряд тем в отношениях между США и Россией, включая стратегическую стабильность и кибербезопасность.

Стоит отметить, что ранее в Белом доме заявили, что во время переговоров с российским коллегой Владимиром Путином президент США Джо Байден выразит обеспокоенность военной деятельностью Кремля возле границ с Украиной.

Напомним, на президентском уровне в первый и в последний раз Байден и Путин виделись 16 июня в Женеве. Туда американский президент ехал с незаурядным подарком для хозяина Кремля – согласием на достройку "Северного потока-2". Правда, сама встреча в Женеве не стала ни зрадой, ни победой. Это был скорее саммит ради саммита.