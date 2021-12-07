Испытательный срок Путина истек: Байден накажет Россию или сдаст Украину?

США не признают "красные линии" Путина, но ни членство в НАТО, ни ПДЧ Украине никто не предлагает.

Во вторник, в 17:00 (по Киеву) Джо Байден и Владимир Путин проведут второй большой саммит. Но в этот раз президенты США и РФ поговорят по защищенной видеолинии – личного контакта не будет. Российская сторона прогнозирует, что разговор может растянуться на несколько часов. Но заявлений после переговоров президенты не сделают.

На президентском уровне в первый и последний раз Байден и Путин виделись 16 июня в Женеве. Туда американский президент ехал с большим подарком для хозяина Кремля – согласием на достройку "Северного потока-2". Правда, сама встреча в Женеве не стала ни зрадой, ни победой. Это был скорее саммит ради саммита. Но есть одна деталь, о которой мало кто помнит. Сразу после Женевы Байден дал Путину ровно полгода на смену агрессивной политики.

Обе стороны настолько повысили ставки, что, кажется, все вот-вот взорвется. И в заложниках, как ни странно, именно Украина. ТСН.ua проанализировал, с чем Байден и Путин выйдут на переговоры и чего ждать Киеву.

История повторяется

Методы Кремля не меняются. Чтобы встретиться с Байденом в Женеве полгода назад, Путин стянул к украинским границам чуть ли не всю российскую армаду. Тогда, напомним, американский президент сначала позвонил хозяину Кремля, а потом согласился провести с ним большой саммит в Женеве. Хотя до этого в интервью ABC News Байден назвал Путина убийцей.

Женевский саммит прорывом не стал, причем для обеих сторон. Он скорее законсервировал статус-кво. Но на единоличную уступку россиянам администрация Байдена все же пошла, подарив достройку "Северного потока-2". Конечно, все это подавалось, как прощальный подарок Ангеле Меркель, которая покидает должность канцлера. Не в последнюю очередь это еще и попытка Вашингтона заручиться поддержкой Берлина в "войне" против Китая.

Но это решение администрации Байдена в угоду немцам и россиянам спровоцировало энергетический кризис в Европе и поставило Украину перед угрозой реального полномасштабного вторжения РФ. Возможно именно поэтому американцы начали бить тревогу. ТСН.ua уже писал, что с 30 октября ведущие американские СМИ поочередно сообщали о подозрительном скоплении российской военной техники и личного состава вдоль украинских границ.

Кое-кто называл это настоящей информационной спецоперацией США, которые искусственно повышают градус напряжения. Сначала Киев реагировал довольно вяло. Но потом и сам включился в медийное противостояние, назвав даты предполагаемого нападения россиян – конец января – начало февраля. А министр обороны Алексей Резников на днях призвал Канаду, США и Великобританию направить в Украину военных инструкторов, разместив их возле линии фронта.

Цели американской "операции" назывались совершенно разные: от повышения ставок в переговорах с Путиным до давления на Киев выполнить каким-то образом Минские договоренности. Но это скорее слухи и манипуляции, чем что-либо более или менее похожее на правду. Что можно сказать точно, так это то, что история повторяется. Как и в преддверии женевского саммита, так и сейчас Москва снова использует силовой сценарий, угрожая большой войной в Европе, чтобы выторговать для себя уступки со стороны Запада и место под солнцем на мировой арене.

Финляндизация Украины

Удачно протестировав миграционным кризисом на польско-белорусской границе ЕС и НАТО на прочность, Путин прибег к политическому шантажу. В отличие от женевского саммита, на этот раз хозяин Кремля пошел ва-банк, требуя правовых юридических гарантий нерасширения НАТО на Восток.

Требования Москвы выходят за рамки исключительно членства Украины в НАТО. Россия замахнулась на американское ядерное оружие в Германии, которое неплохо было бы вывести, гарантии неразмещения новейших систем вооружений Альянса в Польше и странах Балтии, и запрет на продвижение инфраструктуры НАТО в Украину (т.е. даже не членства). Это, по словам Путина, должно стать основой пакта о новой архитектуре безопасности Европы.

Соединенные Штаты в долгу не остались. За сутки до старта видеопереговоров президентов телеканал CNN сообщил, что администрация Байдена разработала жесткий санкционный пакет "чтобы сдержать Путина от вторжения в Украину": персональные санкции против ближайшего окружения Путина (его "кошельков – ред.); производителей энергии; российского суверенного долга; и даже отключение России от международной платежной банковской системы SWIFT.

Но США готовы применить эти "ядерные санкции" (как пишет CNN со ссылкой на чиновника в администрации Байдена – ред.) только после наступления России на Украину. При этом The New York Times нагнетает панику, что Кремль может пойти на трехстороннее вторжение одновременно с северо-востока, юга и запада. Но укреплять Соединенные Штаты будут не Украину, а восточный фланг НАТО, а нам, возможно, увеличат поставки оружия.

Соединенные Штаты категорически против "красных линий" Путина, будь-то вето на вступление Украины в НАТО или неразмещение ядерного оружия и других боевых систем в Польше и странах Балтии. А вот в Германии, похоже, очень даже "за". Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер прямо указал на возможную финляндизацию Украины, которую охотно продвигают в Кремле.

"Путин считает, что занимает оборонную позицию. Он давно боится, что США примут Украину и Грузию в НАТО. Это красная линия для России. Нельзя сказать, что Украина и Грузия никогда не смогут стать членами НАТО. Но мы могли бы предложить Украине ориентироваться на финнов. Финляндия является членом ЕС, но не НАТО", — сказал Ишингер.

Чего ждать Украине

Очень странно от бывшего замминистра иностранных дел Германии слышать о финляндизации Украины. Ведь Путин продолжает утверждать, что Запад обманул Россию, якобы пренебрегнув устным обещанием не расширять НАТО на Восток в обмен на объединение Германии в 1990 году. Поэтому через 30 лет Путин хочет передоговориться с Западом, устроив "Ялту-2". И кто, как ни немцы, должны возразить Москве.

Вряд ли Байден пристанет на эти "хотелки" Путина. Но следует честно признать: никто пока и не приглашает Украину в НАТО, даже ПДЧ, обещанное нам и Грузии еще 13 лет назад, не дают. Да и по Донбассу пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уже заявил, что Байден вряд ли получит предложение присоединиться к нормандской четверке. Но этот виртуальный саммит станет поворотным в отношениях США-РФ и Запад-РФ.

На мировой арене Россия ведет себя как "гопник" с ядерным оружием. В преддверии переговоров Байдена и Путина российская пропаганда вновь достала из ящика заезженную фразу о "радиоактивном пепле", в который Москва может превратить Вашингтон, если Байден откажется признать "красные линии" Путина.

Если сейчас не поставить Путина на место, его амбиции будут расти в геометрической прогрессии. И следующими после Украины в "исконную сферу интересов" России могут попасть уже страны бывшего Варшавского договора, о котором с ностальгией так любит вспоминать Путин.

Хотя, Байден проводит встречу с Путиным за два дня до большого саммита демократий (состоится 9-10 декабря), куда Путина не пригласили. Возможно, в этом есть какой-то скрытый смысл. Украине же надо рассчитывать на силы собственной армии. Никто за нас на нашей земле умирать не собирается, ни американские, ни уж тем более немецкие солдаты. После переговоров с Путиным Джо Байден поговорит по телефону и с Владимиром Зеленским.

Максимум, на что можем рассчитывать, – это возобновление переговорного трека по линии замгоссекретаря Госдепа Виктории Нуланд с заместителем главы российской Администрации президента Дмитрием Козаком (такая переговорная площадка у Нуланд уже была с Владиславом Сурковым – архитектором оккупации Крыма и последующей интервенции на Донбасс).