Renault объявил новый «горячий» кроссовер: что известно о модели

Новый кроссовер заменит Kadjar в линейке Renault и поступит в продажу весной 2022 года.

Новинка от французского автопроизводителя получила название Austral не просто так. Она происходит от латинского слова "australis", которое означает "южный".

Слово Austral является резонансом во многих европейских языках, французский не исключение, так что для бренда это очень важно. Об этом сообщили в пресс-службе изготовителя.

“Austral вызывает чувство энергии и тепла южного полушария. Это название, которое приглашает путешествовать и идеально подходит для внедорожника. Это гармоничный баланс звуков, которые легко произносятся и интернациональны», – рассказывает Сильвия Дос Сантос, менеджер по стратегии названий моделей в отделе глобального маркетинга Renault.

Пока о новинке очень мало информации. Пока известно, что автомобиль планируется высокотехнологичным, просторным и очень плавным в движении, что окажет положительное влияние на C-сегмент компании. Также в Renault рассказали, что автомобиль будет с пятиместным салоном, а его длина составит 4,51 метра.

Название Austral было запатентовано компанией Renault еще в 2005 году, но только сейчас появился автомобиль, которому она полностью подходит. Austral придет на смену Kadjar в линейке Renault, а в продажу поступит уже весной 2022 года.

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