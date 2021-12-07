Запрет пластиковых пакетов в Украине: есть ли альтернатива

Весь мир продолжает борьбу с пластиком. И Украина тоже присоединилась к этому тренду. Верховной Радой был принят законопроект №2051-1 "Об ограничении обращения пластиковых пакетов на территории Украины". И первый его этап начинается с 10 декабря, когда в супермаркетах и продуктовых магазинах становятся платными пластиковые пакеты. Есть ли альтернатива – с этим вопросом разбирался ТСН.ua.
В такие небольшие кульки покупатели часто набирают овощи, фрукты, крупы и орешки. Они не были бесплатными и раньше, но их цена входила в стоимость среднего чека. А вот с 10 декабря 2021 года за использование пластиковыми пакетами нужно будет дополнительно платить. В случае бесплатного распространения, магазин получит штраф. Второй этап законопроекта начнется с 10 марта 2022 года, когда продажа тонких пакетов будет под запретом.
Стоимость полиэтиленовых кульков
Государство установило следующие цены на одноразовые пакеты:
- пакет без ручек и боковых вставок будет стоить 2 гривны;
- пакет без ручек, но с боковыми вставками – 2,50 гривны;
- пакет с ручками и боковыми вставками – 3 гривны.
Магазины, которые будут распространять одноразовые пакеты, бесплатно ожидают немалые штрафы — от 1700 до 3400 гривен (от 3400 до 8500 гривен в случае повторного нарушения).
Топ-6 альтернатив вредным пластиковым пакетам
ТСН.ua подобрал несколько альтернатив полиэтиленовым шарикам, которые помогут экономить и быть eco-friendly.
- Сумка-шопер (в переводе "сумка для покупок"). Отличается универсальностью, крепостью и достаточно большим объемом. Обычно сумки-шоперы изготавливаются из ткани, натуральной или искусственной кожи и других материалов. Главный их плюс в емкости. Вы можете поместить внутрь все свои покупки и нести продукты на плече или руке.
- Многоразовые сумки из полиэстера. Хорошая альтернатива пластиковым пакетам. Тем более что можно взять несколько сумок с собой в супермаркет, чтобы положить в них овощи и фрукты. Такие шарики из полиэстера можно всегда держать в сумке, ведь они не занимают много места. Главный плюс таких сумок возможность стирать в стиральной машине. Однако они не подходят для сыпучих продуктов.
- Авоська. Она легче сумки-шопера, а потому занимает гораздо меньше места. Авоська была популярной еще во времена Советского Союза, а сегодня дизайнеры снова обратили внимание на эту комфортную сумку. Каждый может найти модель по своему вкусу: разного цвета, из того или иного материала. Авоськи можно стирать, но они не подходят для небольших продуктов.
- Вощеные салфетки. Такие хлопчатобумажные салфетки, пропитанные пчелиным воском, маслом жожоба или оливковым, стали популярны совсем недавно, но уже полюбились за свою практичность. Они позволяют хранить продукты свежими. Поэтому их можно брать не только в магазин, но и заворачивать бутерброды себе на работу или ребенку в школу. А еще вощеные салфетки подходят для хранения продуктов в холодильнике.
- Бумажные пакеты. Они стоят недорого и станут великолепной альтернативой пластиковым шарикам. Бумажные пакеты могут выдержать достаточно большой вес, но быстро загрязняются и рвутся. Интересно, что украинский изобретатель Валентин Фречко придумал изготавливать бумажные пакеты из опавших листьев. В настоящее время этот проект получил поддержку Всемирного фонда дикой природы.
- Кулек из кукурузного крахмала. Выглядят такие пакеты точь-в-точь, как и пластиковые, но имеют одно важное отличие — изготовляют их из кукурузного крахмала. Даже в домашних условиях такие шарики можно компостировать за 3 месяца. А выдерживают они до 5 кг.