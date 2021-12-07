Запрет пластиковых пакетов в Украине: есть ли альтернатива

Весь мир продолжает борьбу с пластиком. И Украина тоже присоединилась к этому тренду. Верховной Радой был принят законопроект №2051-1 "Об ограничении обращения пластиковых пакетов на территории Украины". И первый его этап начинается с 10 декабря, когда в супермаркетах и ​​продуктовых магазинах становятся платными пластиковые пакеты. Есть ли альтернатива – с этим вопросом разбирался ТСН.ua.

В такие небольшие кульки покупатели часто набирают овощи, фрукты, крупы и орешки. Они не были бесплатными и раньше, но их цена входила в стоимость среднего чека. А вот с 10 декабря 2021 года за использование пластиковыми пакетами нужно будет дополнительно платить. В случае бесплатного распространения, магазин получит штраф. Второй этап законопроекта начнется с 10 марта 2022 года, когда продажа тонких пакетов будет под запретом.

Стоимость полиэтиленовых кульков

Государство установило следующие цены на одноразовые пакеты:

пакет без ручек и боковых вставок будет стоить 2 гривны;

пакет без ручек, но с боковыми вставками – 2,50 гривны;

пакет с ручками и боковыми вставками – 3 гривны.

Магазины, которые будут распространять одноразовые пакеты, бесплатно ожидают немалые штрафы — от 1700 до 3400 гривен (от 3400 до 8500 гривен в случае повторного нарушения).

Топ-6 альтернатив вредным пластиковым пакетам

Авоська - одна из альтернатив полиэтиленовым пакетам / Pexels

ТСН.ua подобрал несколько альтернатив полиэтиленовым шарикам, которые помогут экономить и быть eco-friendly.