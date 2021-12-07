Заборона пластикових пакетів в Україні: чи є альтернатива

Увесь світ продовжує боротьбу з пластиком. І Україна також приєдналася до цього тренду. Верховною Радою був ухвалений законопроєкт №2051-1 “Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України”. І перший його етап починається з 10 грудня, коли в супермаркетах і продуктових магазинах стають платними пластикові пакети. Чи є альтернатива — з цим питанням розбирався ТСН.ua.

У такі невеликі кульки покупці часто набирають овочі, фрукти, крупи та горішки. Вони не були безкоштовними і раніше, але їхня ціна входила в вартість середнього чеку. А ось з 10 грудня 2021 року за користування пластиковими пакетами потрібно буде додатково платити. В разі безкоштовного розповсюдження магазин отримає штраф. Другий етап законопроєкту розпочнеться з 10 березня 2022 року, коли продаж тонких пакетів буде під забороною.

Вартість поліетиленових кульків

Держава встановила наступні ціни на одноразові пакети:

пакет без ручок і бічних вставок коштуватиме 2 гривні;

пакет без ручок, але з бічними вставками — 2,50 гривні;

пакет з ручками та бічними вставками — 3 гривні.

Магазини, що поширюватимуть одноразові пакети безкоштовно чекають чималі штрафи — від 1700 до 3400 гривень (від 3400 до 8500 гривень в разі повторного порушення).

Топ-6 альтернатив шкідливим пластиковим пакетам

Авоська - одна з альтернатив поліетиленовим пакетам / Pexels

ТСН.ua підібрав кілька альтернатив поліетиленовим кулькам, які допоможуть економити і бути eco-friendly.