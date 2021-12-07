Заборона пластикових пакетів в Україні: чи є альтернатива

Увесь світ продовжує боротьбу з пластиком. І Україна також приєдналася до цього тренду. Верховною Радою був ухвалений законопроєкт №2051-1 “Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України”. І перший його етап починається з 10 грудня, коли в супермаркетах і продуктових магазинах стають платними пластикові пакети. Чи є альтернатива — з цим питанням розбирався ТСН.ua.
У такі невеликі кульки покупці часто набирають овочі, фрукти, крупи та горішки. Вони не були безкоштовними і раніше, але їхня ціна входила в вартість середнього чеку. А ось з 10 грудня 2021 року за користування пластиковими пакетами потрібно буде додатково платити. В разі безкоштовного розповсюдження магазин отримає штраф. Другий етап законопроєкту розпочнеться з 10 березня 2022 року, коли продаж тонких пакетів буде під забороною.
Вартість поліетиленових кульків
Держава встановила наступні ціни на одноразові пакети:
- пакет без ручок і бічних вставок коштуватиме 2 гривні;
- пакет без ручок, але з бічними вставками — 2,50 гривні;
- пакет з ручками та бічними вставками — 3 гривні.
Магазини, що поширюватимуть одноразові пакети безкоштовно чекають чималі штрафи — від 1700 до 3400 гривень (від 3400 до 8500 гривень в разі повторного порушення).
Топ-6 альтернатив шкідливим пластиковим пакетам
ТСН.ua підібрав кілька альтернатив поліетиленовим кулькам, які допоможуть економити і бути eco-friendly.
- Сумка-шопер (в перекладі “сумка для покупок”). Відрізняється універсальністю, міцністю і досить великим об’ємом. Зазвичай сумки-шопер виготовляються з тканини, натуральної або штучної шкіри та інших матеріалів. Головний їхній плюс в місткості. Ви можете помістити всередину всі свої покупки і нести продукти на плечі або в руці.
- Багаторазові торбинки з поліестеру. Гарна альтернатива пластиковим пакетам. Тим більше, що можна взяти кілька торбинок з собою в супермаркет, щоб покласти в них овочі та фрукти. Такі кульки з поліестеру можна завжди тримати в сумці, адже вони не займають багато місця. Головний плюс таких торбинок можливість прати в пральній машині. Проте вони не підходять для сипучих продуктів.
- Авоська. Вона легша за сумку-шопер, а тому займає набагато менше місця. Авоська була популярною ще за часів Радянського Союзу, а сьогодні дизайнери знову звернули увагу на цю комфортну торбинку. Кожен може знайти модель на свій смак: різного кольору, з того чи іншого матеріалу. Авоськи можна прати, але вони не підходять для невеликих продуктів.
- Вощені серветки. Такі бавовняні серветки, просочені бджолиним воском, олією жожоба або оливковою, стали популярними зовсім недавно, але вже полюбилися за свою практичність. Вони дозволяють зберігати продукти свіжими. А тому їх можна брати не лише в магазин, але й загортати бутерброди собі на роботу чи дитині в школу. А ще вощені серветки підходять для зберігання продуктів в холодильнику.
- Паперові пакети. Вони коштують недорого і стануть чудовою альтернативою пластиковим кулькам. Паперові пакети можуть витримати досить велику вагу, але швидко забруднюються і рвуться. Цікаво, що український винахідник Валентин Фречка придумав виготовляти паперові пакети з опалого листя. На даний момент цей проєкт отримав підтримку Всесвітнього фонду дикої природи.
- Кульки з кукурудзяного крохмалю. Виглядають такі пакети точнісінько, як і пластикові, але мають одну важливу відмінність — виготовляють їх з кукурудзяного крохмалю. Навіть в домашніх умовах такі кульки можна компостувати за 3 місяці. А витримують вони до 5 кг.