Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

Заборона пластикових пакетів в Україні: чи є альтернатива

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Заборона пластикових пакетів в Україні: чи є альтернатива

Заборона пластикових пакетів: чи є альтернатива / Freepik

Увесь світ продовжує боротьбу з пластиком. І Україна також приєдналася до цього тренду. Верховною Радою був ухвалений законопроєкт №2051-1 “Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України”. І перший його етап починається з 10 грудня, коли в супермаркетах і продуктових магазинах стають платними пластикові пакети. Чи є альтернатива — з цим питанням розбирався ТСН.ua.

У такі невеликі кульки покупці часто набирають овочі, фрукти, крупи та горішки. Вони не були безкоштовними і раніше, але їхня ціна входила в вартість середнього чеку. А ось з 10 грудня 2021 року за користування пластиковими пакетами потрібно буде додатково платити. В разі безкоштовного розповсюдження магазин отримає штраф. Другий етап законопроєкту розпочнеться з 10 березня 2022 року, коли продаж тонких пакетів буде під забороною.

Вартість поліетиленових кульків

Держава встановила наступні ціни на одноразові пакети:

  • пакет без ручок і бічних вставок коштуватиме 2 гривні;
  • пакет без ручок, але з бічними вставками — 2,50 гривні;
  • пакет з ручками та бічними вставками — 3 гривні.

Магазини, що поширюватимуть одноразові пакети безкоштовно чекають чималі штрафи — від 1700 до 3400 гривень (від 3400 до 8500 гривень в разі повторного порушення).

Топ-6 альтернатив шкідливим пластиковим пакетам

Авоська - одна з альтернатив поліетиленовим пакетам / © Pexels
Авоська - одна з альтернатив поліетиленовим пакетам / Pexels

ТСН.ua підібрав кілька альтернатив поліетиленовим кулькам, які допоможуть економити і бути eco-friendly.

  1. Сумка-шопер (в перекладі “сумка для покупок”). Відрізняється універсальністю, міцністю і досить великим об’ємом. Зазвичай сумки-шопер виготовляються з тканини, натуральної або штучної шкіри та інших матеріалів. Головний їхній плюс в місткості. Ви можете помістити всередину всі свої покупки і нести продукти на плечі або в руці.
  2. Багаторазові торбинки з поліестеру. Гарна альтернатива пластиковим пакетам. Тим більше, що можна взяти кілька торбинок з собою в супермаркет, щоб покласти в них овочі та фрукти. Такі кульки з поліестеру можна завжди тримати в сумці, адже вони не займають багато місця. Головний плюс таких торбинок можливість прати в пральній машині. Проте вони не підходять для сипучих продуктів.
  3. Авоська. Вона легша за сумку-шопер, а тому займає набагато менше місця. Авоська була популярною ще за часів Радянського Союзу, а сьогодні дизайнери знову звернули увагу на цю комфортну торбинку. Кожен може знайти модель на свій смак: різного кольору, з того чи іншого матеріалу. Авоськи можна прати, але вони не підходять для невеликих продуктів.
  4. Вощені серветки. Такі бавовняні серветки, просочені бджолиним воском, олією жожоба або оливковою, стали популярними зовсім недавно, але вже полюбилися за свою практичність. Вони дозволяють зберігати продукти свіжими. А тому їх можна брати не лише в магазин, але й загортати бутерброди собі на роботу чи дитині в школу. А ще вощені серветки підходять для зберігання продуктів в холодильнику.
  5. Паперові пакети. Вони коштують недорого і стануть чудовою альтернативою пластиковим кулькам. Паперові пакети можуть витримати досить велику вагу, але швидко забруднюються і рвуться. Цікаво, що український винахідник Валентин Фречка придумав виготовляти паперові пакети з опалого листя. На даний момент цей проєкт отримав підтримку Всесвітнього фонду дикої природи.
  6. Кульки з кукурудзяного крохмалю. Виглядають такі пакети точнісінько, як і пластикові, але мають одну важливу відмінність — виготовляють їх з кукурудзяного крохмалю. Навіть в домашніх умовах такі кульки можна компостувати за 3 місяці. А витримують вони до 5 кг.
Наступна публікація