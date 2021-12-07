Стало відомо про стан постраждалих в ДТП маршрутки під Черніговом

Стало відомо про стан постраждалих в ДТП маршрутки під Черніговом

Один із постраждалих - це 16 річний хлопчик, він у дитячій лікарні.

Тринадцятеро загиблих та шестеро поранених у ранковій аварії під Черніговом, де зіткнулися мікроавтобус та вантажівка.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Загиблі - це пасажири маршрутки "Чергінів-Сосниця". Діставали поранених та загиблих десятеро рятувальників ДСНС. Швидкі відвезли більшість постраждалих до Чернігівської лікарні №2.

Відомо, що стан 5 постраждалих важкий та критичний - наразі вони в операційних та інтенсивній терапії - серед них і водій фури. Ще один постраждалий - це 16 річний хлопчик, він у дитячій лікарні.

З відео оприлюдненого поліцією видно, що це було лобове зіткнення вже в світлий час доби. Прокурор озвучив попередню версію аварії - погодні умови, з фото та відеоматеріалів видно, що на дорозі снігова каша. Поблизу місця аварії утворився довжелезний затор, рух перекритий в обидва напрямки.

У Чернігівській обладміністрації створено оперативний штаб, який працює з родичами постраждалих та загиблих.

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