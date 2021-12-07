У Запоріжжі від крана "Захарій" відірвався трос і травмував будівельника з Туреччини: що відомо про стан постраждалого

У Запоріжжі від крана "Захарій" відірвався трос і травмував будівельника з Туреччини: що відомо про стан постраждалого

Чоловіка доправили до лікарні з травмою голови.

У Запоріжжі на вулиці Крива Бухта у річці виявили непритомного чоловіка з травмою голови. З'ясувалося, що це - громадянин Туреччини, який працює на будівництві вантового мосту.

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Про це повідомляють у пресслужбі Нацполіції Запорізької області.

Подія сталася вчора, 6 грудня близько 14 години на вулиці Крива Бухта.

"В річці Дніпро виявили чоловіка з тілесними ушкодженнями в області голови, якого госпіталізовано до міської лікарні. Стан його залишається тяжким, чоловік перебуває в комі", - розповіла речниця поліції Запорізької області Олена Лебединська.

Правоохоронці встановили, що постраждалий - 46-річний громадянин Туреччини, який працює на підприємстві та здійснював будівництво мостів через ріку Дніпро.

Попередньо встановлено, що під час підняття вантажу з води краном, лопнув ланцюг, внаслідок чого працівника відкинуло з понтону в ріку.

"За фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.272 (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває", - повідомили у пресслужбі поліції.

Нагадаємо, що відновлений плавучий кран LK-800 "Захарій" після ремонту повернувся до Запоріжжя на будівництво мостів через Дніпро. Кран прибув на будмайданчик і відразу приступив до роботи.

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