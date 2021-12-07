У Херсоні дорожники клали асфальт у калюжі: відео

Підрядника після розголосу оштрафували.
У Херсоні дорожники кидали асфальт у калюжі і трамбували катком.
Про це розповіли у ТСН.Ранок 7 грудня.
Відео ремонту дороги під час дощу зафільмував житель Херсона. Ремонтникам відеозйомка не завадила і вони далі працювали під дощем. Обурений чоловік розмістив відео у соцмережі, де позначив місцевих депутатів і комунальників.
Реакція не забарилася. Інспекція з благоустрою роботи призупинила, а підряднику виписали штраф.
Як повідомлялося, у Нікопольському районі Дніпропетровської області у селі Олексіївка відремонтували дорогу. Новенький асфальт уклали восени минулого року, але вже навесні крізь нього почала пробиватися трава.