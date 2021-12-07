В Херсоне дорожники клали асфальт в луже: видео

В Херсоне дорожники клали асфальт в луже: видео

Подрядчика после огласки оштрафовали.

В Херсоне дорожники бросали асфальт в лужи и трамбовали катком.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 7 декабря.

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Видео ремонта дороги во время дождя запечатлел житель Херсона. Ремонтникам видеосъемка не помешала и они продолжали работать под дождем. Возмущенный мужчина разместил видео в соцсети, где обозначил местных депутатов и коммунальщиков.

Реакция не заставила себя ждать. Инспекция по благоустройству работы приостановила, а подрядчику выписали штраф.

В Херсоне ремонтировали дорогу под дождем | Новости Украины

Как сообщалось, в Никопольском районе Днепропетровской области в селе Алексеевка отремонтировали дорогу. Новенький асфальт был уложен осенью прошлого года, но уже весной сквозь него начала пробиваться трава.