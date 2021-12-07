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Недалеко от центра Львова женщина спилила молодую елку: видео

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Недалеко от центра Львова женщина спилила молодую елку: видео

www.facebook.com/Патрульная полиция Львовской области

Нарушительницу вместе с елкой доставили в райотдел.

В парке, что недалеко от центра Львова, патрульные задержали 60-летнюю женщину, которая среди бела дня спилила молодую елку.

Как говорится в выпуске ТСН.Ранок, о нарушительнице полицию известили неравнодушные очевидцы. Когда копы прибыли по вызову, женщина уже несла деревце, а в сумке у нее была ручная пила.

Нарушительницу вместе с елкой доставили в райотдел, а дело передали следователю. За незаконно срубленное рождественского дерева женщине придется уплатить штраф — около тысячи гривен.

Новости Львова: в центре города 60-летняя женщина спилила молодую елку

Новости Львова: в центре города 60-летняя женщина спилила молодую елку

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