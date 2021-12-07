Недалеко от центра Львова женщина спилила молодую елку: видео

Нарушительницу вместе с елкой доставили в райотдел.
В парке, что недалеко от центра Львова, патрульные задержали 60-летнюю женщину, которая среди бела дня спилила молодую елку.
Как говорится в выпуске ТСН.Ранок, о нарушительнице полицию известили неравнодушные очевидцы. Когда копы прибыли по вызову, женщина уже несла деревце, а в сумке у нее была ручная пила.
Нарушительницу вместе с елкой доставили в райотдел, а дело передали следователю. За незаконно срубленное рождественского дерева женщине придется уплатить штраф — около тысячи гривен.
Читайте также: