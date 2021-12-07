День ангела 8 декабря: кого поздравлять с именинами в этот день

День ангела 8 декабря: кого поздравлять с именинами в этот день

В этот день отмечают только мужские именины.

День ангела – это чествование святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называется именинным.

День ангела (именины) 8 декабря празднуют: Александр, Андрей, Василий, Виктор, Григорий, Иван, Илларион, Кузьма, Николай, Павел, Петр, Семен, Ярослав.

Мужские именины

Александр

Александр – это имя древнегреческого происхождения, что в переводе означает "защищающий людей". В детстве Александру свойственны активность, мечтательность и настойчивость. Он любит производить хорошее впечатление, может быть хорошим другом, впрочем, круг его друзей крайне ограничен. В работе Александр наибольшего успеха может добиться в предпринимательской деятельности. Именно отсутствие внешнего контроля позволяет ему проявить все свои таланты.

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Андрей

Имя происходит от греческого слова "Андрос", что означает "мужественный" или "отважный". Характер Андрея – импульсивный и непредсказуемый. Сложно предположить, что он сделает в следующую минуту, впрочем Андрей никогда не сожалеет о проделанном. Изменчивость проявляется и в личной жизни. Признание в любви одной девушке или женщине не помешает ему завтра же выразить свою горячую симпатию другой, за что женщины часто на него обижаются.

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Василий

Имя Василий имеет греческое происхождение и в переводе означает "царский". Василий не любит торопить события и поспешные принятия решений. Обычно он негласный лидер компании, поскольку все равно самое главное слово за ним. Чаще работа Василия связана с техникой и электронным оборудованием, но может успешно работать и в других отраслях. Нередко сам коллектив выдвигает Василия в руководители.

Виктор

Лингвисты утверждают, что имя Виктор имеет происхождение римских родовых имен Victor, Victorinus и Victorianus. Они же в свою очередь произошли от латинского слова victor, что в переводе означает "победитель". Виктор – импульсивный человек. Он может быть чрезмерно самовлюбленным, что влияет на его отношения с окружением. В то же время, у Виктора широкий кругозор, и мужчина с этим именем во время общения часто производит приятное первое впечатление. Этим он часто и пользуется. Виктор может удачно работать в разных профессиях.

Григорий

Имя происходит от древнегреческого слова, что означает "неспящий". Григорий имеет повышенную душевную чувствительность, он легко уязвим. Пытается всегда быть приятным в любом обществе. Уделяет большое внимание одежде и внешнему виду. Он приятен в общении и может освоить всякую профессию.

Иван

Имя Иван (Иоанн) означает "возлюбленный Богом", "милость Божия", "подарок Божий". Взрослого Ивана характеризуют такие черты как спокойствие и добропорядочность. Иван – неторопливый и к спешке относится крайне негативно. Иваны по натуре не лидеры, а скорее такие, которых ведут за собой. Они любят и могут много работать. Из таких ребят выходят отличные инженеры и технологи. В семейных отношениях Иван – это образцовый мужчина и отличный отец.

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Илларион

Илларион – это имя греческого происхождения и в переводе имеет значение "веселый" или "радостный". Взрослый Илларион так же, как и в детском возрасте все застенчив и нерешителен. Он закрытый мужчина, к которому сложно найти подход. Он умеет по-настоящему веселиться и отдыхать, но расслабиться может только в кругу доверенных лиц.

Кузьма

В переводе с греческого Кузьма (Косма) означает "кузнец". Кузьма – чувствительный человек. Он легко поддается воздействию друзей. Не всегда уверен в себе, хотя бывает упрям и настойчив, иногда безосновательно говорит "нет", что является лишь способом самоутверждения. Кузьма – молчаливый, терпеливый, обязательный, хорошо приспосабливается к обстоятельствам, любит путешествовать. Мужчина с этим именем выбирает профессии, связанные с поездками.

Николай

Имя происходит от древнегреческого имени Николаос, переводящегося как "победитель народов". Николай – уравновешенный, трудолюбивый и трудоспособный мужчина. Он способен овладеть любой профессией, будет хорошо зарабатывать. В коллективе прост в общении, общителен. Николай легко увлекается женщинами. В любви страстный, но ревнивый.

Павел

Имя Павел пришло к нам с латинского языка и в переводе имеет значение "малый" или "небольшой". Павел уделяет искреннее внимание к окружающим, он очень открытый человек. Работа и желание зарабатывать свойственны Павлу. Он трудолюбивый и упорный.

Петр

Петр – это имя греческого происхождения и в переводе означает "скалу" или "камень". Характерными для Петра чертами можно назвать его прямоту и склонность к независимости. Он не любит лицемерия и всячески отстаивает свое право говорить о том, что думает. Его можно назвать идеалистом. Петр – это человек с горячим сердцем. Он ищет идеальные любви и дружбы.

Семен

Лингвисты утверждают, что имя Семен происходит от древнего иудейского имени Симеон и в переводе имеет значение "слушающий", "услышанный Богом". Семен наделен энергичностью, настойчивостью и самолюбием. Энергичность ему свойственна в начале любого задуманного мероприятия, а упорство позволяет его довести до конца. В то же время он очень обидчив.

Ярослав

Ярослав — мужское имя славянского происхождения, этимология от слов "яр" (ярый) и "слав" (слава), то есть "ярый и славный" или "ярый славой". Ярослав уравновешен и вывести его из себя очень сложно. Он имеет отличные коммуникативные навыки. Человек с этим именем легко организует вокруг себя единомышленников. Эти свойства характера ему очень помогают в жизни. Ему также свойственна рассудительность, однако, как многие люди, умеющие долго терпеть в себе, вы можете испугаться, когда увидите Ярослава в гневе. Лучше его не злить.

Женские именины

Поскольку женские имена сегодня в православном календаре отсутствуют, чтобы назвать рожденную в этот день девочку соблюдая традиции, следует прежде всего обратить внимание на ближайшие к дню рождения ребенка дни.

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