День ангела 8 грудня: кого вітати з іменинами цього дня

Цього дня відзначають тільки чоловічі іменини.

День ангела — це вшанування святого покровителя, ім'я якого носить людина. Цей день також називають іменинами.

День ангела (іменини) 8 грудня святкують: Андрій, Василь, Віктор, Григорій, Іван, Іларіон, Кузьма, Микола, Олександр, Павло, Петро, Семен, Ярослав.

Чоловічі іменини

Андрій

Ім'я походить від грецького слова "Андрос", що означає "мужній" або "відважний". Характер Андрія – імпульсивний і непередбачуваний. Складно передбачити, що він зробить наступної хвилини, втім Андрій ніколи не шкодує про зроблене. Мінливість проявляється і в особистому житті. Освідчення в коханні одній дівчині або жінці не завадить йому назавтра ж виказати свою гарячу симпатію іншій, за що жінки часто на нього ображаються.

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Василь

Ім'я Василь має грецьке походження і у перекладі означає "царський". Василь не любити квапити події і поспішні ухвалення рішень. Зазвичай він негласний лідер компанії, оскільки однаково найголовніше слово за ним. Найчастіше робота Василя пов'язана з технікою і електронним устаткуванням, але може успішно працювати і в інших галузях. Нерідко сам колектив висуває Василя в керівники.

Віктор

Лінгвісти стверджують, що ім'я Віктор має походження від римських родових імен Victor, Victorinus і Victorianus. Вони ж своєю чергою походять від латинського слова victor, що в перекладі означає "переможець". Віктор — імпульсивна людина. Він може бути надмірно самозакоханим, що впливає на його стосунки з оточенням. Водночас у Віктора широкий кругозір, і чоловік з цим ім'ям під час спілкування часто справляє приємне перше враження. Цим він нерідко і користується. Віктор може вдало працювати в різних професіях.

Григорій

Ім'я походить від давньогрецького слова, що означає "несплячий". Григорій має підвищену щиросердечну чутливість, він легко уразливий. Намагається завжди бути приємним у будь-якому товаристві. Приділяє велику увагу одягу й зовнішньому вигляду. Він приємний у спілкуванні і може освоїти будь-яку професію.

Іван

Ім'я Іван (Іоанн) означає "помилуваний Богом", "милість Божа", "подарунок Божий". Дорослого Івана характеризують такі риси як спокій і добропорядність. Іван – неквапливий і до поспіху ставиться вкрай негативно. Івани за натурою не лідери, а скоріше такі, яких ведуть за собою. Вони люблять і можуть багато працювати. З таких хлопців виходять чудові інженери і технологи. У сімейних стосунках Іван – це зразковий чоловік і чудовий батько.

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Іларіон

Іларіон – це ім'я грецького походження і у перекладі має значення "веселий" або "радісний". Дорослий Іларіон так само, як і в дитячому віці все сором'язливий і нерішучий. Він закритий чоловік, до якого складно знайти підхід. Він вміє по-справжньому веселитися і відпочивати, але розслабитися може тільки в колі довірених осіб.

Кузьма

У перекладі із грецького Кузьма (Косма) означає "коваль". Кузьма – чутлива людина. Він легко піддається впливу друзів. Не завжди впевнений у собі, хоча буває впертий і наполегливий, іноді безпідставно говорить "ні", що є лише способом самоствердження. Кузьма – мовчазний, терплячий, обов'язковий, добре пристосовується до обставин, любить подорожувати. Чоловік із цим ім'ям вибирає професії, пов'язані з поїздками.

Микола

Ім'я походить від давньогрецького імені Ніколаос, що перекладають як "переможець народів". Микола – урівноважений, працьовитий і працездатний чоловік. Він здатний опанувати будь-яку професію, буде добре заробляти. У колективі простий у спілкуванні, товариський. Микола легко захоплюється жінками. У коханні жагучий, але ревнивий.

Олександр

Олександр – це ім'я давньогрецького походження, що в перекладі означає "той, хто захищає людей". У дитинстві Олександру властиві активність, мрійливість та наполегливість. Він любить справляти гарне враження, може бути гарним другом, втім коло його друзів вкрай обмежене. У роботі Олександр найбільшого успіху може досягти у підприємницькій діяльності. Саме відсутність зовнішнього контролю дозволяє йому проявити всі свої таланти.

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Павло

Ім'я Павло прийшло до нас з латинської мови і у перекладі має значення "малий" або "невеликий". Павло приділяє щиру увагу до оточення, він дуже відкрита людина. Робота і бажання заробляти властиві для Павла. Він працьовитий і наполегливий.

Петро

Петро – це ім'я грецького походження і в перекладі означає "скеля" або "камінь". Характерними для Петра рисами можна назвати його прямоту і схильність до незалежності. Він не любить лицемірства і всіляко відстоює своє право говорити те, що думає. Його можна назвати ідеалістом. Петро – це людина з гарячим серцем. Він шукає ідеальні кохання і дружбу.

Семен

Лінгвісти стверджують, що ім'я Семен походить від стародавнього іудейського імені Симеон і у перекладі має значення "слухає", "почутий Богом". Семен наділений енергійністю, наполегливістю і самолюбством. Енергійність йому властива на початку будь-якого задуманого заходу, а завзятість дозволяє його довести до кінця. Водночас він дуже образливий.

Ярослав

Ярослав — чоловіче ім'я слов'янського походження, етимологія від слів "яр" (ярий) і "слав" (слава), тобто "ярий та славний" або "ярий славою". Ярослав урівноважений і вивести його із себе дуже складно. Він має відмінні комунікативні навички. Чоловік з цим ім'ям легко організує навколо себе однодумців. Ці якості характеру йому дуже допомагають у житті. Йому також властива розважливість, однак, як багато людей, які вміють довго терпіти в собі, ви можете злякатися, коли побачите Ярослава в гніві. Краще його не злити.

Жіночі іменини

Оскільки жіночі імена на сьогодні в православному календарі відсутні, щоб назвати народжену цього дня дівчинку дотримуючись традицій, слід насамперед звернути увагу на найближчі до дня народження дитини дні.

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