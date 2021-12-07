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Українці активно беруть мікрокредити: сума позик зросла

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Українці активно беруть мікрокредити: сума позик зросла

УНІАН

Більшість мікрокредитів українці оформляють онлайн.

Українці рекордно багато беруть мікрокредити: за дев’ять місяців 2021 року майже 50 мільярдів гривень.

Про це розповіли у Сніданку з 1+1.

В Нацбанку зазначають, що у нинішньому році українці позичили майже на 300 мільйонів гривень більше, ніж за аналогічний період 2020-го. Також на 500 гривень зросла і середня сума позики: від 4 тис. грн до 4,5 тис. грн. 

До слова, більшість мікрокредитів українці оформляють онлайн, але при цьому не поспішають повертати. За даними Нацбанку, наразі заборгованість за кредитами становить понад 15 мільярдів гривень.

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Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський під час звернення до Верховної ради заявив, що кожен українець, який чесно сплачує податки, зможе отримати кредит за ставкою 5%.

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