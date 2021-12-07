Українці активно беруть мікрокредити: сума позик зросла

Більшість мікрокредитів українці оформляють онлайн.

Українці рекордно багато беруть мікрокредити: за дев’ять місяців 2021 року майже 50 мільярдів гривень.

Про це розповіли у Сніданку з 1+1.

Також читайте Місцеві бюджети отримають тарифну компенсацію: що це означає

В Нацбанку зазначають, що у нинішньому році українці позичили майже на 300 мільйонів гривень більше, ніж за аналогічний період 2020-го. Також на 500 гривень зросла і середня сума позики: від 4 тис. грн до 4,5 тис. грн.

До слова, більшість мікрокредитів українці оформляють онлайн, але при цьому не поспішають повертати. За даними Нацбанку, наразі заборгованість за кредитами становить понад 15 мільярдів гривень.

Гроші на тарифну компенсацію та скільки мікрокредитів взяли українці – Економічні новини

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський під час звернення до Верховної ради заявив, що кожен українець, який чесно сплачує податки, зможе отримати кредит за ставкою 5%.

Читайте також: