Украинцы активно берут микрокредиты: сумма ссуд возросла

Большинство микрокредитов украинцы оформляют онлайн.

Украинцы рекордно много берут микрокредиты: за девять месяцев 2021 почти 50 миллиардов гривен.

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

Также читайте Местные бюджеты получат тарифную компенсацию: что это значит

В Нацбанке отмечают, что в нынешнем году украинцы ссудили почти на 300 миллионов гривен больше, чем за аналогичный период 2020-го. Также на 500 гривен выросла и средняя сумма ссуды: от 4 тыс. грн до 4,5 тыс. грн.

Кстати, большинство микрокредитов украинцы оформляют онлайн, но при этом не спешат возвращать. По данным Нацбанка, сейчас задолженность по кредиту составляет более 15 миллиардов гривен.

Деньги на тарифную компенсацию и сколько микрокредитов взяли украинцы – Экономические новости

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский во время обращения в Верховную раду заявил, что каждый украинец, честно уплачивающий налоги, сможет получить кредит по ставке 5%.

Читайте также: