Минрегион хочет инвентаризировать все долгострои: что это даст

Минрегион хочет инвентаризировать все долгострои: что это даст

Регистры хотят создать во всех областях страны.

Долгострои по всей Украине инвентаризируют: в Минрегионе разработали соответствующий проект.

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

В ведомстве заявили, что формирование перечня объектов, не сданных в эксплуатацию, поможет решить проблемы с недостроями и их инвесторами.

В планах министерства обязать местные администрации проверить недострои в областях. В частности, речь идет об их технически-экономическом положении. А затем создать соответствующий реестр. Изучение этих данных поможет принимать дальнейшие решения относительно пострадавших инвесторов, вложивших деньги в строительство жилья, а оставшихся без квартир.

Как сообщалось, более тысячи украинских семей (1135) получили "Доступную ипотеку 7%" на приобретение собственного жилья. Общий объем кредитования по государственной программе составляет более 900 миллионов гривен. Только за прошедшую неделю банки выдали почти 30 миллионов гривен на покупку жилья.

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