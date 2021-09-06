В Минрегионе рассказали, когда в Украине включат отопление

В Минрегионе рассказали, когда в Украине включат отопление

Решение о начале и окончании отопительного сезона принимает местная власть.

В Министерстве развития общин и территорий рассказали, когда в Украине включат отопление.

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Об этом в Минрегионе узнавал "УНИАН".

Так, в министерстве пояснили, что отопительный сезон начинается, если в течение трех суток средняя суточная температура наружного воздуха составляет +8°С и ниже, а заканчивается, когда в течение трех суток средняя суточная температура наружного воздуха превышает +8°С.

Также отмечается, что решение о начале и окончании отопительного сезона принимает местная власть. Обычно в Украине он начинается во второй половине октября.

Напомним, ранее в Минрегионе сообщили, что по состоянию на начало сентября до старта отопительного сезона регионы технически готовы почти на 80%.

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