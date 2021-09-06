В Минрегионе рассказали, когда в Украине включат отопление

Решение о начале и окончании отопительного сезона принимает местная власть.
В Министерстве развития общин и территорий рассказали, когда в Украине включат отопление.
Об этом в Минрегионе узнавал "УНИАН".
Так, в министерстве пояснили, что отопительный сезон начинается, если в течение трех суток средняя суточная температура наружного воздуха составляет +8°С и ниже, а заканчивается, когда в течение трех суток средняя суточная температура наружного воздуха превышает +8°С.
Также отмечается, что решение о начале и окончании отопительного сезона принимает местная власть. Обычно в Украине он начинается во второй половине октября.
Напомним, ранее в Минрегионе сообщили, что по состоянию на начало сентября до старта отопительного сезона регионы технически готовы почти на 80%.