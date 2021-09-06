В Мінрегіоні розповіли, коли в Україні ввімкнуть опалення

В Мінрегіоні розповіли, коли в Україні ввімкнуть опалення

Рішення про початок та закінчення опалювального сезону ухвалює місцева влада.

В Міністерстві розвитку громад та територій розповіли, коли в Україні включать опалення.

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Про це у Мінрегіоні дізнавався "УНІАН".

Так, у міністерстві пояснили, що опалювальний період починається, якщо протягом трьох діб середня добова температура зовнішнього повітря становить +8°С та нижче, а закінчується, коли протягом трьох діб середня добова температура зовнішнього повітря перевищує +8°С.

Також зазначається, що рішення про початок та закінчення опалювального сезону ухвалює місцева влада. Зазвичай в Україні він починається у другій половині жовтня.

Нагадаємо, раніше у Мінрегіоні повідомили, що станом на початок вересня до старту опалювального сезону регіони технічно готові на майже 80%.

Україна готова до початку опалювального сезону на 80% – Економічні новини

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