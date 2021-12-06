Мінрегіон хоче інвентаризувати всі довгобуди: що це дасть

Реєстри хочуть створити у всіх областях країни.

Довгобуди всій Україні інвентаризують: у Мінрегіоні розробили відповідний проєкт.

Про це розповіли у Сніданку з 1+1.

У відомстві заявили, що формування переліку об’єктів, які не були здані в експлуатацію, допоможе вирішити проблеми з недобудовами та їхніми інвесторами.

У планах міністерства зобов'язати місцеві адміністрації перевірити недобудови в областях. Зокрема, йдеться про їхній технічно-економічний стан. А потім створити відповідний реєстр. Вивчення цих даних допоможе ухвалювати подальші рішення щодо потерпілих інвесторів, які вклали гроші в будівництво житла, а натомість залишилися без квартир.

Як повідомлялося, понад тисячу українських сімей (1135) отримали "Доступну іпотеку 7%" на придбання власного житла. Загальний обсяг кредитування за державною програмою становить понад 900 мільйонів гривень. Лише протягом минулого тижня банки видали майже 30 мільйонів гривень на купівлю житла.

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