Через коливання валют експерти радять українцям запасатись не грошима

Грудень цього року став разюче відрізнятись від попередніх років і змушує замислитись навіть обізнаних.

Тривала тепла осінь подарувала спокій українській нацвалюті, однак вже з першим снігом на валютний ринок увірвалась «буря».

ТСН.Тиждень разом з експертами розібрався, у чому причина стрімкого піке, і в якій валюті тримати гроші вигідніше. Банкіри, економісти та фінансисти хапаються за голови - останні кілька років грудень був сприятливим місяцем для гривні: фінансовий рік добігає кінця, підприємства продають валюту для сплати податків та люди поспішають міняти долари на свята, подарунки, подорожі... Тому кілька останніх років у грудні нацвалюта зміцнювалась, але не цього разу.

“Гривня падає, долар - росте! Цей процес зараз є. І ми це бачимо. Ми бачимо це щодня на табло обмінників. Тільки за останні кілька тижнів долар здорожчав аж на гривню», - говорить економіст Олег Пендзин.

На курс тиснуть одразу кілька причин, кажуть експерти. “Прийшли ми в початок опалювального сезону без вугілля. За цей час вугілля значно підросло в ціні. Плюс, все, що їде з імпорту, дає додатковий попит на валюту”, - додає Пендзин.

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Стрімке подорожчання іноземної валюти вплине на українські ціни. Тож фінансист Ерік Найман, радить зробити стратегічний запас і… виграти. “Просто візьміть і порахуйте, скільки ви витрачаєте за рік на те, що може довго зберігатись, і придбайте це. По-перше, дозволить вам прожити, навіть нічого не витрачаючи. А по-друге, це не знецінюється, а навпаки дорожчає», - радить фінансист.

Наскільки тривалим буде піке української гривні? До чого тут друк долара у світі? І в якій валюті вигідніше притримати гроші до Нового року? Зважимо ризики і дамо прогноз вже цієї неділі о 19.30 тільки в ТСН.Тижні з Аллою Мазур