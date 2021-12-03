Новорічний вертеп на Софійській площі цьогоріч стане найбільшим у Європі

Новорічний вертеп на Софійській площі цьогоріч стане найбільшим у Європі

Навколо ялинки можна буде побачити фігури Ісуса, Матері Божої, святого Йосипа, пастухів, царів, янголів та колядників.

Цьогорічна тема головної святкової локації країни на Софійській площі буде присвячена Різдвяній дивоночі, коли народився Ісус Христос. Організатори запланували створити вертеп, що стане найбільшим у Європі.

Про це повідомила пресслужба Департаменту культури КМДА.

Також читайте 20 тисяч іграшок і висота 31 метр: якою буде новорічна ялинка в Києві

У Київраді розповідають, що основу новорічного дерева оздоблять у вигляді традиційного вертепу, який в Україні здавна було прийнято зводити до Різдва. Навколо ялинки можна буде побачити фігури Ісуса, Матері Божої, святого Йосипа, пастухів, царів, янголів та колядників. Новорічне дерево прикрашатимуть 10 тисяч прикрас – іграшки червоного та золотого кольорів. Головна новорічна локація країни стане найбільшим святковим вертепом у всій Європі.

Як повідомили організатори, новорічну ялинку урочисто засвітять у столиці 19 грудня. Дерево, заввишки 31 м, засяє 10-кілометровою гірляндою. Довкола ялинки розташують розважальні локації: фотозони, дитячі забавки, майстерню, музей новорічних прикрас, сцену, де триватимуть виступи та конкурси тощо.

"Головну ялинку країни на Софійській площі традиційно засвітять 19 грудня. На Софійській площі та на Володимирському проїзді до 16 січня працюватиме новорічно-різдвяне ярмаркове містечко. Також святкові локації облаштують у Центральному парку культури і відпочинку Києва (Маріїнський парк, естрада Міського саду)", — розповідають у Департаменті культури КМДА.

Також читайте У снігу або біля ялинки: де фото вийдуть найкращими і скільки коштують цьогоріч новорічні знімання

У програмі святкування було враховано потреби різних верств населення, забезпечено вільний доступ до свята інклюзивних груп, а також суворе виконання протиепідемічних заходів.

"Наше завдання – забезпечити яскраві видовища та насичену святкову програму, зважаючи на безпеку та екологічність проведення святкувань", – зазначила директорка Департаменту культури КМДА Яна Барінова.

Крім того, на Володимирському проїзді працюватиме зона фудкорту. Її традиційну концепцію дещо змінять через протиепідемічні заходи.

"Їжу готуватимуть у стилі "стріт-фуд": бутерброди та снеки, які зручно взяти і відійти, зберігаючи соціальну дистанцію", — підкреслюють у КМДА.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua розповідав про варіанти для відпочинку у столиці 31 грудня. Вже 16 грудня у столиці відкриються 14 новорічних локацій. Вони з'являться, зокрема, на Софійській та Контрактовій площах та біля Арки дружби народів.

Читайте також: