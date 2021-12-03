Новогодний вертеп на Софийской площади станет крупнейшим в Европе

Вокруг елки можно будет увидеть фигуры Иисуса, Матери Божьей, святого Иосифа, пастухов, царей, ангелов и колядников.

Тема этого года главной праздничной локации страны на Софийской площади будет посвящена Рождественской чудоночи, когда родился Иисус Христос. Организаторы запланировали создать вертеп, который станет самым большим в Европе.

Об этом сообщила пресс-служба Департамента культуры КГГА.

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В Киевсовете рассказывают, что основу новогоднего дерева украсят в виде традиционного вертепа, который в Украине издавна было принято возводить к Рождеству. Вокруг елки можно будет увидеть фигуры Иисуса, Матери Божьей, святого Иосифа, пастухов, царей, ангелов и колядников. Новогоднее дерево будут украшать 10 тысяч игрушек красного и золотого цвета. Главная новогодняя локация страны станет самым большим праздничным вертепом во всей Европе.

Как сообщили организаторы, новогоднюю елку торжественно засветят в столице 19 декабря. Дерево, высотой 31 м, засияет 10-километровой гирляндой. Вокруг елки разместят развлекательные локации: фотозоны, детские игрушки, мастерскую, музей новогодних украшений, сцену, где будут продолжаться выступления и конкурсы.

Главную елку страны на Софийской площади традиционно зажгут 19 декабря – рассказывают в Департаменте культуры КГГА.

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В программе празднования были учтены потребности разных слоев населения, обеспечен свободный доступ к празднику инклюзивных групп, а также строгое выполнение противоэпидемических мер.

"Наша задача – обеспечить яркие зрелища и насыщенную праздничную программу, учитывая безопасность и экологичность проведения празднований", – отметила директор Департамента культуры КГГА Яна Баринова.

Кроме того, на Владимирском проезде будет работать зона фудкорта. Ее традиционная концепция несколько изменится из-за противоэпидемических мер.

"Еду будут готовить в стиле "стрит-фуд": бутерброды и снеки, которые удобно взять и отойти, сохраняя социальную дистанцию", — подчеркивают в КГГА.

Напомним, ранее ТСН.ua рассказывал о вариантах для отдыха в столице 31 декабря. Уже 16 декабря в столице откроются 14 новогодних локаций. Они появятся, в частности, на Софийской и Контрактовой площадях и на Арке дружбы народов.

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