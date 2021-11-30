Куда пойти: зимние развлечения для всей семьи

Зима — это снежки, глинтвейн и новогодние чудеса. Мы знаем, где искать самые невероятные сказочные приключения в Киеве в холодный сезон 2021/2022.

Хогсмид возвращается в Киев — Osocor Winter Residence

Самая роскошная развлекательная локация столицы на зиму призывает к себе главные силы колдовства этого мира и погружает гостей в магию Поттерианы. Для создания Хогсмида в Osocor Residence прибудет множество героев легендарной киноэпопеи.

Атмосферу необычайной красоты здесь обеспечивают грандиозные декорации и инсталляции. Для самых романтичных и "зимних" активностей озеро превращается в красивейший каток. Для безудержного веселья детям в Osocor Winter Residence уже уготована абсолютно прямая и безопасная горка, а взрослым — тиры и другие аттракционы. На большом экране здесь можно посмотреть фильмы про Гарри Поттера на разных языках, в том числе и на языке жестов. Для самых увлекающихся магией "Косая Аллея" разворачивает соответствующие мастер-классы и сувенирные магазинчики. А милое кафе "Три Метлы" окутает всех теплом и побалует необычными вкусностями вроде сливочного пива.

Время: открытие — 4-го декабря.

Место: Osocor Residence, ул. Виноградная, 2.

Билеты: 350–500 грн

Доброчар и Добрики дарят самую лучшую "Зиму за містом"

А вот и новогодние развлечения от КГГА — "Зима за городом" в 30-и километрах от Киева. И здесь будет действительно необычайно волшебно — парк огней, аутентичный украинский волшебник Доброчар с помощниками-эльфами Добриками и еще множество невиданных чудес. Вот гуляли вы когда-нибудь в парке 3D-скульптур высотой целых 8 метров или загадывали желание Доброчару вместо Санты и Деда Мороза?! Разумеется, снежные горки, мастерская елочных игрушек и аттракционы здесь тоже есть.

Время: открытие — 4-го декабря.

Место: Киевская область, Макаровский район, с. Мотыжин (Житомирская трасса, между селами Копылов и Мотыжин).

Билеты: вход свободный, различные дополнительные аттракции могут быть платными.

Больше 20-и сказочных миров — "Зимова країна" на ВДНХ

Феи-мотыльки, веселые снеговики, северные олени, гномы, забавные пушистики, динозавры — каких только волшебных персонажей здесь можно встретить! Среди локаций — Музей Нового года, самый большой в Киеве каток, высоченные горки под 60 метров, Флуфиландия, фабрика аттракционов, новогодний экспресс и еще множество всяких прекрасностей для детей и взрослых. Но главное в "Зимовій країні" — множество шоу-представлений: парад сказочных героев, "Волшебная сказка Зимней страны" и т. д.

Время: открытие — 11-го декабря.

Место: Проспект Академика Глушкова, 1.

Билеты: вход свободный, различные дополнительные аттракции могут быть платными.

Резиденция Санты на ВДНХ

В этом году гостей Резиденции ждет не только встреча с главным символом новогодних праздников, но и много сюрпризов от его помощников – эльфов.

Резиденция Санты 2021 – это сказочный перфоманс, захватывающие приключения, химическое шоу от эльфа Алхимага, "сделка" по спасению Рождества и новогодний флешмоб. Погрузиться в праздничную атмосферу помогут волшебные фотозоны, сказочные мастерские эльфов и настоящая рождественская почта, где каждый желающий сможет написать письмо Санте. Кроме того, уже традиционно каждого гостя Резиденции будет ждать сладкий подарок, который входит в стоимость билета. Ну и конечно, никто из гостей не уйдет без праздничного фото с волшебным Сантой.

Время: с 11 декабря по 9 января.

Место: ВДНХ, павильон №9.

Билеты: 290 грн

Музей Нового года

Музей Нового года – новая локация "Зимней страны на ВДНХ". Гости музея смогут узнать интересные факты об истории елки и елочных украшениях, о феномене "Елки в шкафу" и запрете Рождества, о традициях празднования на протяжении веков.

Изюминкой музея станут новогодние семейные реликвии, передаваемые из поколения в поколение и ранее не выставлявшиеся на всеобщее обозрение: первые игрушки конца ХIX и начала ХХ века; настоящие музейные экспонаты – ватные игрушки и первые стеклянные елочные украшения; персонажи сказок и сказочные звери; металлические проволочные игрушки, изготовленные из остатков военной техники; Деды Морозы и Снегурочки 50-60-х годов; антикварные елочные украшения; самые дорогие елочные экспонаты мира. Помимо винтажных праздничных украшений гостей выставки будут ждать уникальные предметы праздничного быта конца ХIX и начала ХХ века.

Время: с 11 декабря по 9 января.

Место: ВДНХ, павильон №9.

Билеты: 60 грн

Празднуем по-европейски — Roshen Winter Village

Кто не мечтал про новогодние приключения на шоколадной фабрике? Они есть в Roshen Winter Village — и здесь не только пробуют шоколадные массы, но и создают конфеты по собственному дизайну. На катке — электронные очереди, Fast track, прокат специального инвентаря "Помощник фигуриста" и даже возможность позаниматься с инструктором. В центре катка — рождественская елка с северно-ледовитым туннелем. А еще — фудкорты, Santa House, маппинг-шоу и около 200 тысяч праздничных огоньков.

Santa House – это интерактивная новогодняя история для всей семьи. В уникальной резиденции самого гламурного Санты современности будет представлено пять локаций: картинная галерея с гигантской раскраской; мастерская для создания уникальной игрушки на память; интерактивная локация ТИК-ТОК для драйвового настроения и записи собственного тик-ток тренда; место преобразований, где каждый гость может стать любимым сказочным героем с помощью аквагрима, встреча и фотосессии со стильным и драйвовым Сантой.

На протяжении всего пути гостей в Santa House будут ждать фокусы и игры с Эльфом, новогодний флешмоб с главной танцевальной звездой - Сантой, встреча с экстравагантными жителями Резиденции и множество развлечений.

Время: открытие — 11-го декабря.

Место: Проспект Науки, 1.

Билеты: вход свободный, различные дополнительные аттракции могут быть платными.

Усыпана бисером — Новый год на Софии

За несколько лет мы уже привыкли отправляться на Софийскую площадь, чтобы попасть в свои детские сказки, выпить хороших согревающих напитков и здорово провести время возле самой красивой елки в Украине. Новогодняя красавица в этом году на Софии будет — и как всегда уникальная. Однако главные сопутствующие ей развлечения перенесены в пригород Киева, в чудесный Добропарк, для наиболее возможной защиты от коронавирусной инфекции.

Тема оформления площади в этом году выбрана национальная — украинско-рождественская. А для украшения ели ее планируют усыпать бисером. Конечно, вместо бисера будут эксклюзивно-изготовленные на львовском предприятии игрушки, но иллюзия создастся такая — благодаря 10-и тысячам шаров и 10-и километрам гирлянд. Вокруг елки — минимальные развлечения: фотозоны, музей-мастерская новогодних украшений, фудкорты и сцена.

Время: открытие — 16-го декабря.

Место: Софийская площадь.

Билеты: вход свободный.

Шоу-путешествие "Кибер Санта. Другое измерение"

Этой зимой поклонников новогодних фантастических представлений и фанатов компьютерных игр-путешествий ждет премьера концептуально нового мульти-пространственного шоу-путешествия "Кибер Санта. Другое измерение" от создателей зимних постановок Winterra и Стражи грез.

Впервые в Украине в шоу будут полностью стерты границы между зрителями, сценой и актерами - в нем не будет привычного зрительного зала и сидячих мест, а посетители отправятся в фантастическое путешествие между тремя сценами и сами окажутся в эпицентре сюжета, став частью спектакля. Увлекательная история для всей семьи, инновационный формат игрового шоу с технологическими визуальными спецэффектами, сногсшибательными акробатическими трюками, грандиозными декорациями, наряду с профессиональной игрой лучших актеров комического жанра и танцоров сможет увлечь и полностью привлечь. Кульминацией станет показ Antigravity.show, уже покоривший судей американского шоу талантов и зрителей со всего мира, а в Украине будет продемонстрирован впервые.

Время: с 11 декабря по 9 января.

Место: ВДНХ, павильон №9.

Билеты: 690 грн