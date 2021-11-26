"Доступна іпотека": понад тисячу українських сімей отримали кредити

Обсяг кредитування - понад 900 млн грн.

Понад тисячу українських сімей (1135) отримали "Доступну іпотеку 7%" на придбання власного житла.

Про це розповіли у Сніданку з 1+1.

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За даними Міністерства фінансів, загальний обсяг кредитування за державною програмою становить понад 900 мільйонів гривень. Лише протягом минулого тижня банки видали майже 30 мільйонів гривень на купівлю житла.

Найбільше українці купували квартири на вторинному ринку. Лише чверть позик брали на придбання квадратних метрів у новобудовах.

За регіонами найактивніше позики брали у столиці та Київській області. Високі цифри також у Львівській, Харківській і Волинській областях.

Як повідомлялося, через локдаун на вторинному ринку житла відчутно впав попит. У листопаді попит знизився на 20% у найбільших обласних центрах України. В Асоціації фахівців із нерухомості зазначають, що кількість потенційних покупців від початку осені скоротилася на третину.

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