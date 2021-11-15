В Україні впав попит на вторинному ринку житла: що сталося

У листопаді попит знизився на 20%.

Через локдаун на вторинному ринку житла відчутно впав попит.

Про це розповіли у Сніданку з 1+1.

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У листопаді попит знизився на 20% у найбільших обласних центрах України. В Асоціації фахівців із нерухомості зазначають, що кількість потенційних покупців від початку осені скоротилася на третину.

Втім, фахівці прогнозують, що це не призведе до відчутного падіння вартості квадратних метрів. Більшість виставлених на продаж квартир будуть тримати ціни. Зниження може відбутися тільки у 10% пропозицій.

Як повідомлялося, вартість оренди квартир може знизитись від 10% до 25% на час опалювального сезону. На цей момент ціни оренди житла у Києві, Харкові, Одесі, Дніпрі та Львові стабільні. Лише для 25-30% об'єктів, що знімаються, залежно від локації, площі, технічного стану, вартість зросла на незначні 2-3%. Вартість залишатиметься стабільною до весни наступного року та можуть змінитися у разі економічного зростання.

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