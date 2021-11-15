В Украине упал спрос на вторичном рынке жилья: что произошло

В ноябре спрос снизился на 20%.

Из-за локдауна на вторичном рынке жилья ощутимо упал спрос.

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

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В ноябре спрос снизился на 20% в крупнейших областных центрах Украины. В Ассоциации специалистов по недвижимости отмечают, что количество потенциальных покупателей с начала осени сократилось на треть.

Впрочем, специалисты прогнозируют, что это не приведет к ощутимому падению стоимости квадратных метров. Большинство выставленных на продажу квартир будут содержать цены. Снижение может произойти только у 10% предложений.

Как сообщалось, стоимость аренды квартир может снизиться с 10 до 25% на время отопительного сезона. В настоящее время цены аренды жилья в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и Львове стабильны. Только для 25-30% снимаемых объектов, в зависимости от локации, площади, технического состояния, стоимость возросла на незначительные 2-3%. Стоимость будет оставаться стабильной до весны следующего года и может измениться в случае экономического роста.

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